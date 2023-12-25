Свердловские диетологи рассказали, как сделать новогодний стол здоровым

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Прежде всего, на столе должны быть дегустационные порции. И при приготовлении горячего предпочтение лучше отдать тем блюдам, которые нужно запекать в духовке. Об этом сообщила главный внештатный специалист-диетолог министерства здравоохранения Свердловской области Ирина Бородина. Она отметила, что обязательно должно быть разнообразие блюд.
Постарайтесь выбирать рецепты, для которых понадобится духовка, — она экономит время и силы, а также позволит избежать большого количества масла в блюдах, — рассказала Ирина Бородина.
Она отметила, что на столе должно быть больше зелени и овощей, но без жирных заправок. Чтобы не съесть лишнего, рекомендуется делать дегустационные порции. Они позволят попробовать все, но при этом тяжести в желудке не будет.
Не рекомендуется готовить тяжелые гарниры, начинки и соусы. Так, к примеру, вместо того, чтобы запекать картошку в масле, можно сделать овощи-гриль. Предпочтение при этом лучше отдать перцам, огурцам, помидорам и капусте.
Часто на новогоднем столе не обходится без традиционного оливье. И не все ингредиенты в нем относятся к разряду здоровых. Поэтому лучше выбрать для них альтернативу. К пример, колбасу можно заменить отварной говядиной, а майонез греческим йогуртом или соусом на основе сметаны и горчицы.
На новогоднем столе 2024 обязательно должны быть фрукты. Воду использовать лучше без газа. А вот соки пить не рекомендуется. Их можно заменить на лимонады, морсы и травяные чаи, сообщили в департаменте информполитики региона.
Напомним, ранее фитнес-тренер дала советы жителям Свердловской области, как сохранить в новогодние каникулы фигуру.