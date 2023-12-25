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Published Сегодня, 04:24

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Updated Сегодня, 04:26

Свердловчанам посоветовали делать дегустационные порции на новогоднем столе

Свердловские диетологи рассказали, как сделать новогодний стол здоровым

25 декабря 2023, 04:24
Фото: Midjourney

Свердловчанам посоветовали делать дегустационные порции на новогоднем столе

Диетологи Свердловской области рассказали, как сделать новогодний стол таким образом, чтобы сохранить свое здоровье.

Прежде всего, на столе должны быть дегустационные порции. И при приготовлении горячего предпочтение лучше отдать тем блюдам, которые нужно запекать в духовке. Об этом сообщила главный внештатный специалист-диетолог министерства здравоохранения Свердловской области Ирина Бородина. Она отметила, что обязательно должно быть разнообразие блюд.

Постарайтесь выбирать рецепты, для которых понадобится духовка, — она экономит время и силы, а также позволит избежать большого количества масла в блюдах, — рассказала Ирина Бородина.

Она отметила, что на столе должно быть больше зелени и овощей, но без жирных заправок. Чтобы не съесть лишнего, рекомендуется делать дегустационные порции. Они позволят попробовать все, но при этом тяжести в желудке не будет.

Не рекомендуется готовить тяжелые гарниры, начинки и соусы. Так, к примеру, вместо того, чтобы запекать картошку в масле, можно сделать овощи-гриль. Предпочтение при этом лучше отдать перцам, огурцам, помидорам и капусте.

Часто на новогоднем столе не обходится без традиционного оливье. И не все ингредиенты в нем относятся к разряду здоровых. Поэтому лучше выбрать для них альтернативу. К пример, колбасу можно заменить отварной говядиной, а майонез греческим йогуртом или соусом на основе сметаны и горчицы.

На новогоднем столе 2024 обязательно должны быть фрукты. Воду использовать лучше без газа. А вот соки пить не рекомендуется. Их можно заменить на лимонады, морсы и травяные чаи, сообщили в департаменте информполитики региона.

Напомним, ранее фитнес-тренер дала советы жителям Свердловской области, как сохранить в новогодние каникулы фигуру.

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