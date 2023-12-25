Светофор, кафе и села останутся без света в Нижнем Тагиле перед Новым годом

26.12.2023 с 09:30 до 16:00

26.12.2023 с 09:30 до 15:00 (ежедневно, с включением на ночь)

26.12.2023 с 10:00 до 14:00

26.12.2023 с 10:00 до 14:00

26.12.2023 с 10:00 до 15:00

26.12.2023 с 12:00 до 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час)

с 26.12.2023 23:00 по 27.12.2023 23:59 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки)

27.12.2023 с 09:00 до 11:00

с 27.12.2023 10:00 по 28.12.2023 17:00 (в один из дней по готовности)