Светофор, кафе и села останутся без света в Нижнем Тагиле перед Новым годом

|
26.12.2023 с 09:30 до 16:00
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- Бондина 68, 70;
- Компасная 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83;
- Кушвинская 52, 52а, 59;
- Менделеева 48, 57, 59;
- Чехова 34, 35;
- ГРП-18 Чехова/ Компасная.
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26.12.2023 с 09:30 до 15:00 (ежедневно, с включением на ночь)
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- Алтайская 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 48, 4Г, 4а, 50, 52, 6, 8;
- светофорный объект Алтайская ул. Боровая.
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26.12.2023 с 10:00 до 14:00
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с. Покровское:
- Надеждинская 34-58; 33-63,
- 8 Марта 8,15,19,
- Молодежная 1-5, 7.
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26.12.2023 с 10:00 до 14:00
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с. Покровское:
- Широкая 6;
- Школьная 3, 8;
- Черниговская 1"б», 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 5, 5аа, 6, 6 А, 7, 8, 9;
- Советская (Покровка) 26, 28, 30, 34, 38.
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26.12.2023 с 10:00 до 15:00
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п. Висим:
- Красноармейская 26, 30, 32, 34, 59, 63, 65, 71;
- 8 Марта 36, 36а, 38.
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26.12.2023 с 12:00 до 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час)
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Азовская 4
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с 26.12.2023 23:00 по 27.12.2023 23:59 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки)
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- Вогульская 39В, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 58-1;
- Космонавтов 159, 26, 28, 30, 30-2, 30-3, 32;
- кафе Космонавтов 24 (нежилые помещения 8-27);
- Центр развития детей «Гений» Красноармейская 163/40-1,2;
- пост «Хлебозаводской переезд» Вогульская.
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27.12.2023 с 09:00 до 11:00
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- Амурская 13, 17, 19, 3;
- Гоголя 22, 3 А;
- Олега Кошевого 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 2а, 3А, 4, 4 А, 5, 8;
- Гоголя (Рудник) 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 26, 4, 6, 8, 9, 9 А.
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с 27.12.2023 10:00 по 28.12.2023 17:00 (в один из дней по готовности)
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- Береговая 62, 63, 65, 66, 68, 68А, 71, 73, 73а, 8;
- Железнодорожная 10, 12, 12А, 12Б, 14/1, 16, 2 А, 25, 3, 33, 34, 5, 6, 7, 7а;
- Полевая 1, 11, 11а, 11б, 12, 14а, 15, 2, 21, 3, 4, 52, 7, 72, 8, 9, 9а;
- Северный пер 12;
- Железнодорожников 16, 27, 29, 42, 5, 53, 59;
- пер. Западный 20, 3, 4, 44, 45а, 49, 5, 52, 53, 54, 58, 72, 8;
- БССС «Волчевка» Нижне-Тагильское лесничество, Уральский участок в;
- жилой дом (п. Волчёвка) Железнодорожная 1 кв. 2;
- жилой дом Железнодорожная б/н п.Волчевка;
- Жилой дом п.Волчевка Полевая 1 кв. 1;
- Жилой дом п.Волчевка Полевая 1 кв. 2;
- жилой дом (п. Волчёвка) пер. Западный переулок, 20;
- ЛЭП -0,4 кВ для электроснабжения установки катодной защиты Волчовский магистр. газопровода СРТО-Урал II 159 км (691-870); таксофон (п. Волчевка) Железнодорожная;
- жилой дом п. Волчевка Железнодорожная;
- жилой дом (п. Волчёвка) Железнодорожная;
- ЛЭП-6кВ, СТП25/6/0,4 для наружного освещения п. Волчевка, в границах населенного пункта;
- индивидуальный жилой дом п. Волчевка, в границах населенного пункта.
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28.12.2023 с 10:00 до 14:00
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с. Покровское:
- Правды 20-34;
- Молодежная 8-18;
- Заречная 1-13, 2, 4, 10;
- 8 Марта 2;
- Черниговская 45.
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28.12.2023 с 10:00 до 14:00
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с. Покровское:
- Широкая 13-39, 16-42;
- 8 Марта 3, 5, 7.
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29.12.2023 с 10:00 до 12:00
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Ленинградский проспект 42
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29.12.2023 с 10:00 до 12:00
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Ленинградский проспект 44а, 48а