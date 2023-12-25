Точка притяжения неравнодушных: в Нижнем Тагиле открылся первый экодом

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Экодом — многофункциональный экологический центр, куда можно принести вторичное сырье на переработку, — открылся 25 декабря в парке «Народный» в Нижнем Тагиле. Основное предназначение новой площадки — продвижение общественных и экологических инициатив, а также реализации просветительских проектов для жителей Нижнего Тагила. Здесь расскажут все о работе системы обращения с ТКО и о вторичной переработке ресурсов. При этом организаторы хотят показать, что сортировка, сдача отходов и сама их переработка вовсе не скучное времяпрепровождение.
Нижний Тагил стал городом, который выгодно выделяется не только в Свердловской области, но и в целом по стране тем, что тут появляются современные объекты. Мы сегодня открываем экодом. Это сделано для вас, чтобы вы приходили, смотрели, как правильно обращаться с отходами, что из них можно сделать. Обучение будет проходить в очень понятной и доступной форме, где-то даже игровой, — пояснил генеральный директор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.
Проект будет востребован не только среди молодежи, но и взрослого населения, считают создатели. В экодоме работает мастерская рециклинга, 3D-принтер, который печатает изделия из переработанного пластика и велошредер. Функциональность этого агрегата не зависит от электричества, ведь он запускается с помощью велосипедного привода. Все желающие смогут крутить колеса и получать пластиковую крошку. Далее ее необходимо засыпать в инжектор, размягчить, а затем погрузить в пресс-форму, где уже на финальном этапе изготовить сувенирное изделие любого понравившегося цвета.
Организаторы также разработали обучающую программу для детей и взрослых. С ней можно познакомиться благодаря специальному стенду, отражающему все схемы обращения с отходами. Так, взяв любой отход, например, вышедшую из обращения бумажную коробку, и, сдав ее в утилизацию, будет запущен процесс переработки. Изделие сначала измельчат, просушат, спрессуют, а потом отправят на производство по изготовлению бумаги, где сделают новый готовый продукт. Подобное получится из любого сырья. Первые мастер-классы прошли уже в день открытия.
На нашем стенде наглядно показана циклическая схема обращения с отходами, то, к чему должны все стремиться. В поддержку нашей обучающей программы мы разработали журнал для детей и для взрослых. В книге собраны различные игры и ребусы и много полезной информации, — пояснила руководитель проекта «Экодом» в Нижнем Тагиле компании «Рифей» Наталья Светлакова.
Подобные мероприятия важны для формирования культуры раздельного сбора мусора и привлечения молодежи в отрасль. в нижнетагильском экодоме принимают на переработку десять видов сырья — ПЭТ-бутылки, стретч-пленку, ПНД-упаковки, макулатуру, стекло и многое другое.
Хочу обратить внимание, что этот экодом первый на территории, которую обслуживает компания Рифей. Я надеюсь, не последний. Это отправная точка, которая станет местом притяжения молодежи. В первую очередь, мы надеемся, что, когда наступит лето, парк наполнится детьми, мамами, папами, гуляющими. Все обязательно будут заходить, просвещаться, познавать новое. Надеюсь, у нас все получится, но без вашей помощи мы тоже не справимся, — рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Напомним, в Нижнем Тагиле совсем скоро запустят в работу мусоросортировочный комплекс, который вместе с экодомом — звенья одной цепи федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Уже в 2024 году планируется установка площадок для раздельного сбора мусора по всему городу.