Точка притяжения неравнодушных: в Нижнем Тагиле открылся первый экодом

Проект будет востребован не только среди молодежи, но и взрослого населения, считают создатели. В экодоме работает мастерская рециклинга, 3D-принтер, который печатает изделия из переработанного пластика и велошредер. Функциональность этого агрегата не зависит от электричества, ведь он запускается с помощью велосипедного привода. Все желающие смогут крутить колеса и получать пластиковую крошку. Далее ее необходимо засыпать в инжектор, размягчить, а затем погрузить в пресс-форму, где уже на финальном этапе изготовить сувенирное изделие любого понравившегося цвета.