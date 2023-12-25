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Первый экодом появился в Нижнем Тагиле

Точка притяжения неравнодушных: в Нижнем Тагиле открылся первый экодом

25 декабря 2023, 12:14
Фото: tagilcity.ru

Первый экодом появился в Нижнем Тагиле

25 декабря в парке «Народный» в Нижнем Тагиле открылся первый экодом. Именно здесь благодаря мастер-классам и обучающим лекциям жители города смогут научиться осознанному отношению к потреблению и утилизации отходов, а также сдать отсортированные дома ТКО на переработку.

Экодом — многофункциональный экологический центр, куда можно принести вторичное сырье на переработку, — открылся 25 декабря в парке «Народный» в Нижнем Тагиле. Основное предназначение новой площадки — продвижение общественных и экологических инициатив, а также реализации просветительских проектов для жителей Нижнего Тагила. Здесь расскажут все о работе системы обращения с ТКО и о вторичной переработке ресурсов. При этом организаторы хотят показать, что сортировка, сдача отходов и сама их переработка вовсе не скучное времяпрепровождение.

Нижний Тагил стал городом, который выгодно выделяется не только в Свердловской области, но и в целом по стране тем, что тут появляются современные объекты. Мы сегодня открываем экодом. Это сделано для вас, чтобы вы приходили, смотрели, как правильно обращаться с отходами, что из них можно сделать. Обучение будет проходить в очень понятной и доступной форме, где-то даже игровой, — пояснил генеральный директор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.
Открытие экодома в Нижнем Тагиле.Открытие экодома в Нижнем Тагиле.
Открытие экодома в Нижнем Тагиле.Открытие экодома в Нижнем Тагиле.
Открытие экодома в Нижнем Тагиле.Открытие экодома в Нижнем Тагиле.
Открытие экодома в Нижнем Тагиле.Открытие экодома в Нижнем Тагиле.
Открытие экодома в Нижнем Тагиле.Открытие экодома в Нижнем Тагиле.
Открытие экодома в Нижнем Тагиле.Открытие экодома в Нижнем Тагиле.
Открытие экодома в Нижнем Тагиле.Открытие экодома в Нижнем Тагиле.
Открытие экодома в Нижнем Тагиле.Открытие экодома в Нижнем Тагиле.
Открытие экодома в Нижнем Тагиле.Открытие экодома в Нижнем Тагиле.
Открытие экодома в Нижнем Тагиле.
Фото: tagilcity.ru

Проект будет востребован не только среди молодежи, но и взрослого населения, считают создатели. В экодоме работает мастерская рециклинга, 3D-принтер, который печатает изделия из переработанного пластика и велошредер. Функциональность этого агрегата не зависит от электричества, ведь он запускается с помощью велосипедного привода. Все желающие смогут крутить колеса и получать пластиковую крошку. Далее ее необходимо засыпать в инжектор, размягчить, а затем погрузить в пресс-форму, где уже на финальном этапе изготовить сувенирное изделие любого понравившегося цвета.

Организаторы также разработали обучающую программу для детей и взрослых. С ней можно познакомиться благодаря специальному стенду, отражающему все схемы обращения с отходами. Так, взяв любой отход, например, вышедшую из обращения бумажную коробку, и, сдав ее в утилизацию, будет запущен процесс переработки. Изделие сначала измельчат, просушат, спрессуют, а потом отправят на производство по изготовлению бумаги, где сделают новый готовый продукт. Подобное получится из любого сырья. Первые мастер-классы прошли уже в день открытия.

На нашем стенде наглядно показана циклическая схема обращения с отходами, то, к чему должны все стремиться. В поддержку нашей обучающей программы мы разработали журнал для детей и для взрослых. В книге собраны различные игры и ребусы и много полезной информации, — пояснила руководитель проекта «Экодом» в Нижнем Тагиле компании «Рифей» Наталья Светлакова.

Подобные мероприятия важны для формирования культуры раздельного сбора мусора и привлечения молодежи в отрасль. в нижнетагильском экодоме принимают на переработку десять видов сырья — ПЭТ-бутылки, стретч-пленку, ПНД-упаковки, макулатуру, стекло и многое другое.

Хочу обратить внимание, что этот экодом первый на территории, которую обслуживает компания Рифей. Я надеюсь, не последний. Это отправная точка, которая станет местом притяжения молодежи. В первую очередь, мы надеемся, что, когда наступит лето, парк наполнится детьми, мамами, папами, гуляющими. Все обязательно будут заходить, просвещаться, познавать новое. Надеюсь, у нас все получится, но без вашей помощи мы тоже не справимся, — рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.Исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.Исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Фото: tagilcity.ru

Напомним, в Нижнем Тагиле совсем скоро запустят в работу мусоросортировочный комплекс, который вместе с экодомом — звенья одной цепи федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Уже в 2024 году планируется установка площадок для раздельного сбора мусора по всему городу.

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