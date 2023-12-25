Учительницу из свердловского Лесного затравили после стрима на американской платформе

Однако 21 декабря в сторону учителя пошла критика. В школе быстро узнали о стримах Натальи, и, по ее словам, руководство сразу же предложило ей уволиться по собственному желанию. Пока учительница не отстранена от работы и считает, что ничего противозаконного она не сделала. В ее стримах не было упоминания школы или города, она не раскрывала личности своих учеников.