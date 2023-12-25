Учительницу из свердловского Лесного затравили после стрима на американской платформе

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Сама Наталья, считает, что она стала жертвой провокации. Она объяснила, что узнала о портала от одного из блогеров. На следующий день преподавательница загрузила приложение и решила провести несколько стримов.
Дело в том, что у Натальи большой перерыв между уроками, домой она не идет, потому решила попробовать заработать деньги при помощи подарков, которые можно получить в Superlive.
Однако 21 декабря в сторону учителя пошла критика. В школе быстро узнали о стримах Натальи, и, по ее словам, руководство сразу же предложило ей уволиться по собственному желанию. Пока учительница не отстранена от работы и считает, что ничего противозаконного она не сделала. В ее стримах не было упоминания школы или города, она не раскрывала личности своих учеников.
Сейчас ведется проверка в отношении преподавателя школы, сообщает «КП-Екатеринбург».
Ранее сообщалось, что житель Нижнего Тагила рассказал об избившем во время стрима собаку мужчине.