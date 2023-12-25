tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:59

Published Сегодня, 10:59

Modified Сегодня, 11:01

Updated Сегодня, 11:01

На Урале ведут проверку учительницы, выставлявшей стримы

Учительницу из свердловского Лесного затравили после стрима на американской платформе

25 декабря 2023, 10:59
Фото: 1MI

На Урале ведут проверку учительницы, выставлявшей стримы

В закрытом городе в Свердловской области, Лесной, возник конфликт вокруг учительницы физики Натальи. Причиной инцидента стало ее участие в стриме на американской платформе Superlive.

Сама Наталья, считает, что она стала жертвой провокации. Она объяснила, что узнала о портала от одного из блогеров. На следующий день преподавательница загрузила приложение и решила провести несколько стримов.

Дело в том, что у Натальи большой перерыв между уроками, домой она не идет, потому решила попробовать заработать деньги при помощи подарков, которые можно получить в Superlive.

Однако 21 декабря в сторону учителя пошла критика. В школе быстро узнали о стримах Натальи, и, по ее словам, руководство сразу же предложило ей уволиться по собственному желанию. Пока учительница не отстранена от работы и считает, что ничего противозаконного она не сделала. В ее стримах не было упоминания школы или города, она не раскрывала личности своих учеников.

Сейчас ведется проверка в отношении преподавателя школы, сообщает «КП-Екатеринбург».

Ранее сообщалось, что житель Нижнего Тагила рассказал об избившем во время стрима собаку мужчине.

Родители обратятся в прокуратуру из-за массового увольнения учителей в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
В Свердловской области настаивают на запрете использования телефонов и для учителейВ Свердловской области учителя получат более 150 тысяч рублейЭксперт по выживанию из Екатеринбурга дал оценку действиям учителей в школе Брянска
#Дети#Свердловская область#Учитель#Инцидент#Стрим#Камилла Булгакова
Подпишитесь
Опасный бензапирен, зимняя оттепель и утиная очередь. Итоги недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:23
Светофор, кафе и села останутся без света в Нижнем Тагиле перед Новым годом
Сегодня, 06:06
Офис МФЦ на Вагонке улице Вагоностроителей закроется в Нижнем Тагиле: новый адрес
23 декабря, 16:21
Названы специалисты, которых остро не хватает в Свердловской области
Сегодня, 07:29
156 смертей на рабочем месте: профсоюзы подвели итоги года в Свердловской области
Сегодня, 07:59
Стали известны маршруты, по которым будут ездить автобусы Нижнего Тагила. Список
Сегодня, 08:05