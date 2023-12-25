УСМ, ВГОК, КРЗ, «Тагильское пиво» и НЛК: кто в Нижнем Тагиле должен 5,5 млрд налогов

В рейтинге должников по налогам первое место занимает ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат», история которого отсчитывается с 1721 года. В 2013 году он был выкуплен у ЕВРАЗ и сейчас входит в группу компаний НПРО «Урал». Очевидно, сейчас предприятие переживает не лучшие времена. Его налоговая задолженность составляет 2,298 миллиарда рублей, по этой причине ФНС инициировала банкротство. С 16 апреля 2019 года является Дмитрий Рыбакин. Согласно открытым данным, в 2021 году задолженность составляла 95,9 миллиона рублей, а к концу 2023 года — уже 2,2 миллиарда рублей.