УСМ, ВГОК, КРЗ, «Тагильское пиво» и НЛК: кто в Нижнем Тагиле должен 5,5 млрд налогов

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
В рейтинге должников по налогам первое место занимает ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат», история которого отсчитывается с 1721 года. В 2013 году он был выкуплен у ЕВРАЗ и сейчас входит в группу компаний НПРО «Урал». Очевидно, сейчас предприятие переживает не лучшие времена. Его налоговая задолженность составляет 2,298 миллиарда рублей, по этой причине ФНС инициировала банкротство. С 16 апреля 2019 года является Дмитрий Рыбакин. Согласно открытым данным, в 2021 году задолженность составляла 95,9 миллиона рублей, а к концу 2023 года — уже 2,2 миллиарда рублей.
На втором месте — НАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» с задолженностью в 507,9 миллиона рублей. В январе 2023 года завод-банкрот был продан за 217 миллионов рублей. Новым владельцем завода стал бизнесмен Андрей Коробицын из Пермского края.
Третье место, по информации Управлении федеральной налоговой службы по Свердловской области, у ООО «Тагильское пиво», которое должно государству 240,7 миллиона рублей налогов. По открытым данным, в арбитражный суд Свердловской области поступило заявление от истца — «Тагильское пиво» — о признании недействительным решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. Ответчиком выступает ФНС № 16 по Свердловской области. На прошлой неделе, 20 декабря, заседание отложили. Ранее, в 2022 году, завод-производитель также оспаривал доначисление выплат по налогам в размере 87,4 миллиона рублей. Пивзавод работает в убыток: по данным Rusprofile, в 2022 году их размер составил 93 миллиона рублей.
Четвертое место занял ООО «Уралстроймонтаж». Его общая сумма долга составила 132,3 миллиона рублей. Помимо проблем с ФНС, в Нижнем Тагиле подрядчик конфликтует с мэрией из-за двух крупных объектов — затянувшимся реконструкцией путепровода на Циолковского вкупе с реконструкцией Октябрьской революции за 1,3 миллиарда рублей, а также срыв ремонта дорог на Муринских прудах за 551 миллион рублей.
Пятое место — банкротящееся ООО «Нижнетагильская литейная компания» с 81,4 миллиона рублей задолженности. С июля 2023 года для НЛК назначен конкурсный управляющий — Сергей Рохин, который намерен разобраться с имуществом должника и ликвидировать предприятие.
Отметим, что вышеперечисленные предприятия Нижнего Тагила на пятерых образовали задолженность, которая превышает половину общей задолженности по всем компаниям и предприятиям Нижнего Тагила, Горноуральского городского округа, Верхнесалдинского городского округа, городского округа ЗАТО Свободный и городского округа Нижняя Салда.
Интересно, получается, что прирост задолженности с начала года составляет полтора миллиарда рублей, а по этим пяти предприятиям — 1,839 миллиарда. Другие платят, а эти накапливают. Прирост общей задолженности на 305 миллионов меньше, чем дали эти пять предприятий, — пояснила начальник Федеральной налоговой службы №16 по Свердловской области Ольга Баранова 24 ноября на профильной комиссии в городской думе.
По данным ФНС №16, по Нижнему Тагилу за 9 месяцев 2023 года совокупная задолженность по налогам выросла на полтора миллиарда рублей. Сейчас она составляет 5,546 миллиарда рублей. Еще в январе она была 4,4 миллиарда рублей. Прирост задолженности от 5 миллионов рублей имеется у 19 тагильских предприятий.
Несмотря на то, что мы администрируем пять муниципальных образований, большая доля поступлений и задолженности — в Нижнем Тагиле. То есть прирост — полтора миллиарда, это 37% роста. Если рассматривать по крупнейшим налогоплательщикам, которые имеют задолженности свыше десяти миллионов рублей, таких должников — 22 налогоплательщика, 20 из которых — в Нижнем Тагиле, — сообщила Ольга Баранова.
Начальник ФНС №16 отметила, что меры по взысканию задолженности предпринимаются. В 2022 году, к примеру, задолженность оставалась на прежнем уровне, не имея прироста, поскольку одно из предприятий погасило имеющуюся задолженность. Судя по данным источника «Прозрачный бизнес», речь идет про КРЗ. Так, сумма пени у НТКРЗ в 2022 году составляла 237 миллионов рублей, а уже к концу 2023 года — 9,6 миллиона рублей. При это обратно пропорционально возросла сумму штрафа — вместо 9,6 миллиона рублей стало 289,5 миллиона рублей.
На сегодняшний день они вновь приняли решение заключить мировое соглашение, и я думаю, в декабре оно будет заключено, поскольку оценку имущества они уже провели. Сейчас ведем переговоры по представлению отсрочки. Надеемся, в будущем году миллиарды будут погашены. Они заплатили за два года и накопили текущие платежи, — отметила Ольга Баранова.
В Управлении ФНС России по Свердловской области редакции TagilCity.ru также сообщили, что налоговый орган делает все возможное, чтобы взыскать задолженность с неплательщиков.
Налоговым органом принимаются все меры взыскания задолженности перед бюджетом, предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации в установленные законом сроки, — сообщил редакции TagilCity.ru Артем Балюра, советник государственной гражданской службы РФ.