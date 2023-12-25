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Posted Сегодня, 10:21

Published Сегодня, 10:21

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

В новогоднюю ночь в Екатеринбурге похолодает до -20

В Екатеринбурге и Свердловской области 31 декабря ожидаются морозы

25 декабря 2023, 10:21
Фото: Midjourney

В новогоднюю ночь в Екатеринбурге похолодает до -20

Жители Екатеринбурга и Свердловской области должны быть готовы к холодным погодным условиям.

Согласно прогнозам синоптиков, ожидаются довольно сильные морозы в ночь с 31 декабря на 1 января. Главный синоптик Урала Галина Шепоренко сообщила, что в новогоднюю ночь погода будет холодной и достигнет -20 градусов. Однако днем в первый день нового года ожидается резкое повышение температуры до 0…-2 градусов.

Вместе с тем метеоролог отмечает, что прогноз предварительный и погодные условия могут измениться. В течение продолжительных январских праздников температура воздуха будет колебаться от тепла к холоду.

До этого сообщалось, что последняя неделя перед Новым годом будет теплой в Свердловской области.

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