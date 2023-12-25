В Екатеринбурге и Свердловской области 31 декабря ожидаются морозы

Согласно прогнозам синоптиков, ожидаются довольно сильные морозы в ночь с 31 декабря на 1 января. Главный синоптик Урала Галина Шепоренко сообщила, что в новогоднюю ночь погода будет холодной и достигнет -20 градусов. Однако днем в первый день нового года ожидается резкое повышение температуры до 0…-2 градусов.