В Екатеринбурге ищут молодого человека, который нуждается в медпомощи

Ранее в Екатеринбурге искали девочку в шапке с помпоном. Ее поиски продолжаются. Пропавшей 16 лет, ее зовут Валерия. Пропала школьница еще 23 декабря. В тот день она пошла прогуляться. Больше родные ее не видели.