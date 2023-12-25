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Молодого человека сутки ищут в Екатеринбурге

В Екатеринбурге ищут молодого человека, который нуждается в медпомощи

25 декабря 2023, 07:41
Фото: Midjourney

Молодого человека сутки ищут в Екатеринбурге

В Екатеринбурге с 24 декабря ищут 19-летнего парня. Его зовут Сергей Мератов. Ему нужна помощь врачей.

Сергея ищут уже сутки, сообщает «Лиза Алерт». Отмечается, что Сергей пропал в Чкаловском районе Екатеринбурга.

Фото: «Лиза Алерт»

Рост пропавшего составляет 176 см, у него светлые волосы, карие глаза. Сергей худощав. На момент пропажи он был одет в пуховик темного цвета, серую шапку и черные джинсы. Парень носит очки.

Всех тех, кто знает что-то о том, где может находиться Сергей, просят сообщать об этом по телефонам: +7 (800) 700-54-52 или +7 (965) 533-33-99.

Отмечается, что парня ищет в том числе и полиция. Сейчас стражи порядка просматривают уличные видеокамеры, разговаривают с очевидцами, которые могли видеть Сергея.

Ранее в Екатеринбурге искали девочку в шапке с помпоном. Ее поиски продолжаются. Пропавшей 16 лет, ее зовут Валерия. Пропала школьница еще 23 декабря. В тот день она пошла прогуляться. Больше родные ее не видели.

#Свердловская область#Полиция#Поиск#Розыск#Лиза Алерт#Молодой человек#Екатеринбург#Медпомощь#Дарья Сорокина
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