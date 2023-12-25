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Posted Сегодня, 15:59

Published Сегодня, 15:59

Modified Сегодня, 16:01

Updated Сегодня, 16:01

В ТЦ «Академический» в Екатеринбурге устроили облаву на мигрантов

В Екатеринбурге полицейские снова ищут мигрантов

25 декабря 2023, 15:59
Фото: Midjourney

В ТЦ «Академический» в Екатеринбурге устроили облаву на мигрантов

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку документов у иностранных граждан в торговом центре «Академический» в Екатеринбурге.

По словам представителя полиции Валерия Горелых, мероприятие было запланировано. Он отмечает, что жителям города не нужно паниковать. Все рейды являются заранее продуманными и не должны портить настроение.

Основная цель таких облав представляется собой стабилизацию обстановки перед новогодними каникулами и предотвращение правонарушений в рамках действующего законодательства.

Впоследствии полиция сообщит о результатах рейда.

Ранее уже проводились облавы по нескольким торговым центрам Екатеринбурга.

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#Свердловская область#Полиция#Мигранты#Мигрант#Нелегальный мигрант#Камилла Булгакова
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