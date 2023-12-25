В Екатеринбурге полицейские снова ищут мигрантов

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
По словам представителя полиции Валерия Горелых, мероприятие было запланировано. Он отмечает, что жителям города не нужно паниковать. Все рейды являются заранее продуманными и не должны портить настроение.
Основная цель таких облав представляется собой стабилизацию обстановки перед новогодними каникулами и предотвращение правонарушений в рамках действующего законодательства.
Впоследствии полиция сообщит о результатах рейда.
Ранее уже проводились облавы по нескольким торговым центрам Екатеринбурга.