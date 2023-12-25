В Екатеринбурге приостановили мероприятие из-за розыска преступницы

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Они объяснили свой визит необходимостью проверки личности присутствующих. По данным правоохранительных органов, среди участников мероприятия, 23 декабря, могли находиться преступники. С каждым участником были проведены личные беседы в отдельных комнатах.
После этого силовики взяли сведения о всех присутствующих и убедились, что среди участников проекта нет Дарьи Сергеевой, которая разыскивается за дискредитацию российских Вооруженных Сил. Сейчас она находится в федеральном и международном розыске.
Ранее сообщалось, что двое мужчин разыскиваются в Каменске-Уральском. Их подозревают в мошенничестве.