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Published Сегодня, 09:36

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Updated Сегодня, 09:38

В Екатеринбурге полицейские нагрянули с проверкой на мероприятие

В Екатеринбурге приостановили мероприятие из-за розыска преступницы

25 декабря 2023, 09:36
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге полицейские нагрянули с проверкой на мероприятие

В Екатеринбурге прошло политическое мероприятие, организованное молодежным проектом «Пространство Политика», на котором были подведены итоги года. Однако внезапно на мероприятие явились силовики.

Они объяснили свой визит необходимостью проверки личности присутствующих. По данным правоохранительных органов, среди участников мероприятия, 23 декабря, могли находиться преступники. С каждым участником были проведены личные беседы в отдельных комнатах.

После этого силовики взяли сведения о всех присутствующих и убедились, что среди участников проекта нет Дарьи Сергеевой, которая разыскивается за дискредитацию российских Вооруженных Сил. Сейчас она находится в федеральном и международном розыске.

Ранее сообщалось, что двое мужчин разыскиваются в Каменске-Уральском. Их подозревают в мошенничестве.

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#Общество#Происшествия#Полиция#Криминал#Екатеринбург#Инцидент#Камилла Булгакова
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