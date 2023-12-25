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Published Сегодня, 11:35

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Updated Сегодня, 11:37

Автомобилисты Нижнего Тагила создали новогоднюю автоелку

В Нижнем Тагиле водители сделали уникальную елку из 256 машин

25 декабря 2023, 11:35
Фото: 1MI

Автомобилисты Нижнего Тагила создали новогоднюю автоелку

В Нижнем Тагиле 24 декабря произошло уникальное событие, автомобилисты у горы Долгая соорудили большую новогоднюю елку из машин.

В организации символа Нового года принимали участие 256 автолюбителей. В первый раз акцию провели в 2017 году, тогда было всего 70 участников. А в 2021 году поставили рекорд, поскольку в тот момент в организации елки было 450 автомобилей.

Фото: «Автоёлка Нижний Тагил»

В 2022 году организаторы елку не создавали, но о причинах этого решения не сообщается. А в этом году возобновили традицию создания новогодней елки из автомобилей.

Ранее сообщалось, что жители Екатеринбурга поделились предстоящими тратами на Новый год.

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#Свердловская область#Елка#Автомобиль#Новогодняя елка#Автомобилист#Екатеринбург#Камилла Булгакова
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