В Нижнем Тагиле водители сделали уникальную елку из 256 машин

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
В организации символа Нового года принимали участие 256 автолюбителей. В первый раз акцию провели в 2017 году, тогда было всего 70 участников. А в 2021 году поставили рекорд, поскольку в тот момент в организации елки было 450 автомобилей.
В 2022 году организаторы елку не создавали, но о причинах этого решения не сообщается. А в этом году возобновили традицию создания новогодней елки из автомобилей.
Ранее сообщалось, что жители Екатеринбурга поделились предстоящими тратами на Новый год.