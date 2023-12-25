В Свердловской области появилась система рибейтов

Свердловская киностудия придумала, как заманить режиссеров на Урале

В Свердловской области начала работать кинокомиссия, в обязанности которой входит упрощение организации съемок. Кроме того, ведомство призвано предоставлять возможность получения возмещения затрат для режиссеров.