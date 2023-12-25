В Свердловской области появилась система рибейтов

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Руководитель отдела развития свердловской киностудии Евгений Григорьев заявил на выставке-форуме «Россия» в Москве, что развитие кино в регионе без поддержки региональных властей является тяжёлой задачей неблагоприятная перспектива.
По его словам, благодаря Евгению Куйвашеву теперь функционирует кинокомиссия, а кинематографисты получили возможность получать возмещения за съемки, называемые рибейтами.
Кроме того, Григорьев отметил, что благодаря введению этих новшеств на Урал будут приезжать больше режиссеров.
Ранее сообщалось, что Харитоновский парк в Екатеринбурге закрыт из-за съемок фильма.