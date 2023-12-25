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Published Сегодня, 10:19

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Updated Сегодня, 10:21

Свердловская киностудия придумала, как заманить режиссеров на Урале

В Свердловской области появилась система рибейтов

25 декабря 2023, 10:19
Фото: Midjourney

Свердловская киностудия придумала, как заманить режиссеров на Урале

В Свердловской области начала работать кинокомиссия, в обязанности которой входит упрощение организации съемок. Кроме того, ведомство призвано предоставлять возможность получения возмещения затрат для режиссеров.

Руководитель отдела развития свердловской киностудии Евгений Григорьев заявил на выставке-форуме «Россия» в Москве, что развитие кино в регионе без поддержки региональных властей является тяжёлой задачей неблагоприятная перспектива.

По его словам, благодаря Евгению Куйвашеву теперь функционирует кинокомиссия, а кинематографисты получили возможность получать возмещения за съемки, называемые рибейтами.

Кроме того, Григорьев отметил, что благодаря введению этих новшеств на Урал будут приезжать больше режиссеров.

Ранее сообщалось, что Харитоновский парк в Екатеринбурге закрыт из-за съемок фильма.

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#Свердловская область#Кино#Грант#Съемка#Возмещение#Екатеринбург#Камилла Булгакова
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