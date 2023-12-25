tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

В четырех городах Свердловской области снизилась плата за электрички

В Свердловской области снизилась плата на один вид общественного транспорта

25 декабря 2023, 14:32
Фото: 1MI

В четырех городах Свердловской области снизилась плата за электрички

Зона действия единого городского тарифа была расширена. Теперь плата за электрички в размере 37 рублей доступна жителям екатеринбургской агломерации.

Постановление подписал глава региона Евгений Куйвашев. Согласно документу, список станций увеличен на 12. Теперь жители области смогут экономить на поездках, сообщили в департаменте информполитики региона.

По новым правилам, добраться по единому городскому тарифу можно до Верхней Пышмы, Первоуральска, Березовского, Арамили и Белоярского.

В ощей сложности, число станций составляет 47 штук. Пока закон не вступил в силу. Действовать он начинает через 7 дней после опубликования.

Напомним, ранее стало известно, как будут курсировать новые автобусы в Нижнем Тагиле. Всего они будут работать на 14 маршрутах.

#Транспорт#Первоуральск#Стоимость#Верхняя Пышма#Проезд#Плата#Екатеринбург#Ирина Кирилова
Подпишитесь
УСМ, ВГОК, КРЗ, «Тагильское пиво» и НЛК: кто в Нижнем Тагиле должен 5,5 млрд налогов
Сегодня, 15:30
Опасный бензапирен, зимняя оттепель и утиная очередь. Итоги недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:23
Стало известно, кто может претендовать на маткапитал в России
Сегодня, 13:23
Когда жители Нижнего Тагила будут отдыхать в 2024 году
Сегодня, 13:14
«Раз-два-три, елочка, гори!». На Вагонке в Нижнем Тагиле открылся ледовый городок
Сегодня, 14:56
Метели, гололед и сильные ветра. Экстренное предупреждение в Свердловской области
Сегодня, 15:04