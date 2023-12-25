В Свердловской области снизилась плата на один вид общественного транспорта

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Постановление подписал глава региона Евгений Куйвашев. Согласно документу, список станций увеличен на 12. Теперь жители области смогут экономить на поездках, сообщили в департаменте информполитики региона.
По новым правилам, добраться по единому городскому тарифу можно до Верхней Пышмы, Первоуральска, Березовского, Арамили и Белоярского.
В ощей сложности, число станций составляет 47 штук. Пока закон не вступил в силу. Действовать он начинает через 7 дней после опубликования.
Напомним, ранее стало известно, как будут курсировать новые автобусы в Нижнем Тагиле. Всего они будут работать на 14 маршрутах.