В Турции скончался подросток из Свердловской области. Ему собирали деньги на лечение

Василий отметил, что химеотерапия начала приносить свои плоды. Однако сердце ребенка все же остановилось. Похороны были назначены на 28 декабря. Тело мальчика транспортируют в Свердловскую область. Помогают в этом родителям подростка консульство РФ в Турции.