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Posted Сегодня, 09:59

Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

В Турции скончался подросток из Свердловской области

В Турции скончался подросток из Свердловской области. Ему собирали деньги на лечение

25 декабря 2023, 09:59
Фото: Midjourney

В Турции скончался подросток из Свердловской области

В Стамбуле умер подросток из Свердловской области. Валерию Бурцеву в 2022 году поставили смертельный диагноз — лимфома Беркитта.

Мальчик скончался в клинике Стамбула. В Турции ребенок проходил курс химиотерапии, пишет Ура.ру.

По словам отчима ребенка Василия Мерзлякова, стоимость лечения подростка медики обозначили в 30 млн рублей.

Василий отметил, что химеотерапия начала приносить свои плоды. Однако сердце ребенка все же остановилось. Похороны были назначены на 28 декабря. Тело мальчика транспортируют в Свердловскую область. Помогают в этом родителям подростка консульство РФ в Турции.

Семья мальчика поблагодарила всех, кто пытался помочь ребенку.

Ранее сообщалось, что 14-летний спортсмен из Первоуральска скончался после боксерского поединка.

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