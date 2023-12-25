В Турции скончался подросток из Свердловской области. Ему собирали деньги на лечение

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Мальчик скончался в клинике Стамбула. В Турции ребенок проходил курс химиотерапии, пишет Ура.ру.
По словам отчима ребенка Василия Мерзлякова, стоимость лечения подростка медики обозначили в 30 млн рублей.
Василий отметил, что химеотерапия начала приносить свои плоды. Однако сердце ребенка все же остановилось. Похороны были назначены на 28 декабря. Тело мальчика транспортируют в Свердловскую область. Помогают в этом родителям подростка консульство РФ в Турции.
Семья мальчика поблагодарила всех, кто пытался помочь ребенку.
Ранее сообщалось, что 14-летний спортсмен из Первоуральска скончался после боксерского поединка.