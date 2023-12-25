Вам надо — сами ищите: в Екатеринбурге пожаловались на бардак в ПВЗ Wildberries

Posted 25 декабря 2023, 07:09
Published 25 декабря 2023, 07:09
Modified 25 декабря 2023, 07:11
Updated 25 декабря 2023, 07:11
Искать свои новогодние подарки женщине и другим клиентам в тот день пришлось самостоятельно среди множества разбросанных по полу и на стеллажах коробок и свертков, сообщает E1.ru. Сотрудник ПВЗ помочь отказался. Также в зале отсутствовал Wi-Fi.
Женщина в пункте выдачи заказов провела два часа. У одного из её заказов в итоге оказалась помятой упаковка. Другая клиентка не смогла отыскать свою посылку, отказавшись от неё. При том, что интернет-магазин списывает комиссию за отказ.
Ранее TagilCity.ru сообщала о пустующем пункте выдачи интернет-заказов в Екатеринбурге.