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Published Сегодня, 07:09

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Updated Сегодня, 07:11

Клиентка искала свою посылку на полу в Wildberries в Екатеринбурге

Вам надо — сами ищите: в Екатеринбурге пожаловались на бардак в ПВЗ Wildberries

25 декабря 2023, 07:09
Фото: 1MI

Клиентка искала свою посылку на полу в Wildberries в Екатеринбурге

Свердловчанка при попытке забрать посылку из пункта выдачи Wildberries в районе Автовокзала столкнулась с хамством и отсутствием сервиса.

Искать свои новогодние подарки женщине и другим клиентам в тот день пришлось самостоятельно среди множества разбросанных по полу и на стеллажах коробок и свертков, сообщает E1.ru. Сотрудник ПВЗ помочь отказался. Также в зале отсутствовал Wi-Fi.

Женщина в пункте выдачи заказов провела два часа. У одного из её заказов в итоге оказалась помятой упаковка. Другая клиентка не смогла отыскать свою посылку, отказавшись от неё. При том, что интернет-магазин списывает комиссию за отказ.

Ранее TagilCity.ru сообщала о пустующем пункте выдачи интернет-заказов в Екатеринбурге.

Клиенты недовольны: на ПВЗ Wildberries в Екатеринбурге огромные очереди
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#Александра Логинова#Скандал#Пункт выдачи#Екатеринбург#Wildberries#Беспорядок#Бардак#Пункт выдачи заказов
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