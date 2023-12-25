Временный мост через реку под Нижним Тагилом появился на Исинском тракте

В 2023 году начался ремонт моста через реку в районе Исинского тракта под Нижним Тагилом. В 2021 году он был поврежден в результате ливней, а годом позже — из-за дорожной аварии. Работы будут вестись в течение трех лет, а пока была обустроена временная переправа.