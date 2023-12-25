Временный мост через реку под Нижним Тагилом появился на Исинском тракте

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
В 2023 году начался ремонт моста через реку в районе Исинского тракта под Нижним Тагилом. В 2021 году он был поврежден в результате ливней, а годом позже — из-за дорожной аварии. Работы будут вестись в течение трех лет, а пока была обустроена временная переправа.
В настоящее время подрядной организацией выполнены работы по устройству подходов к временному мосту, устройству временного моста и организации дорожного движения на период строительства, — сообщил в официальном ответе TagilCity.ru глава Горноуральского округа Дмитрий Летников.
Следующими этапами работ будут демонтаж существующего моста, обустройство нового, разборка временной конструкции и заключительные работы. Контракт стоимостью 57,5 млн рублей был заключен с ООО «Бридж».
В прошлом году компания получила штрафы на общую сумму 660 тысяч рублей за просрочку исполнения контракта на ремонт моста через реку Нейву по дороге, ведущей от села Николо-Павловского до Алапаевска. Заказчиком выступало ГКУ СО «Управление дорог».