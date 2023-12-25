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Под Нижним Тагилом появился временный мост за 57,5 млн рублей

Временный мост через реку под Нижним Тагилом появился на Исинском тракте

25 декабря 2023, 16:23
Фото: tagilcity.ru

Под Нижним Тагилом появился временный мост за 57,5 млн рублей

На Исинском тракте под Нижним Тагилом рядом с ремонтируемой переправой появился временный мост. Полная замена конструкции закончится в 2025 году.

В 2023 году начался ремонт моста через реку в районе Исинского тракта под Нижним Тагилом. В 2021 году он был поврежден в результате ливней, а годом позже — из-за дорожной аварии. Работы будут вестись в течение трех лет, а пока была обустроена временная переправа.

В настоящее время подрядной организацией выполнены работы по устройству подходов к временному мосту, устройству временного моста и организации дорожного движения на период строительства, — сообщил в официальном ответе TagilCity.ru глава Горноуральского округа Дмитрий Летников.
Ремонт моста по Исинскому трактуРемонт моста по Исинскому тракту
Ремонт моста по Исинскому трактуРемонт моста по Исинскому тракту
Ремонт моста по Исинскому трактуРемонт моста по Исинскому тракту
Ремонт моста по Исинскому трактуРемонт моста по Исинскому тракту
Ремонт моста по Исинскому трактуРемонт моста по Исинскому тракту
Ремонт моста по Исинскому тракту
Фото: tagilcity.ru

Следующими этапами работ будут демонтаж существующего моста, обустройство нового, разборка временной конструкции и заключительные работы. Контракт стоимостью 57,5 млн рублей был заключен с ООО «Бридж».

В прошлом году компания получила штрафы на общую сумму 660 тысяч рублей за просрочку исполнения контракта на ремонт моста через реку Нейву по дороге, ведущей от села Николо-Павловского до Алапаевска. Заказчиком выступало ГКУ СО «Управление дорог».

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