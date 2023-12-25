Житель Нижнего Тагила из-за нахлынувшей агрессии разбил головой стекло в кафе

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Мужчина рассказал, что он внезапно разозлился и ему нужно было как-то выплеснуть свою агрессию. Всю эту картину наблюдали работники кафе и случайные прохожие.
Представители общепита обратились в полицию, рассказали в транспортной полиции по УрФО. Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения и нашли злоумышленника.
Им оказался 29-летний тагильчанин. Он пояснил правоохранителям, что гулял и зашел перекусить в кафе. Выйдя из заведения, его охватила злость, и он ударил головой по стеклу. Оно разлетелось.
Возбуждено уголовное дело за порчу чужого имущества. Владелец общепита оценил стекло в 6,5 тысяч рублей.
Ранее в Екатеринбурге подростки вынесли кассу из бутика. Предварительно они разбили стекло булыжником.