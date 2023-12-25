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Published Сегодня, 13:43

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Житель Нижнего Тагила разбил головой стекло в кафе

Житель Нижнего Тагила из-за нахлынувшей агрессии разбил головой стекло в кафе

25 декабря 2023, 13:43
Фото: 1MI

Житель Нижнего Тагила разбил головой стекло в кафе

В Нижнем Тагиле житель почувствовал внезапный приступ агрессии, после чего разбил головой стекло в кафе. В результате пострадали стекла в заведении общепита на привокзальной площади.

Мужчина рассказал, что он внезапно разозлился и ему нужно было как-то выплеснуть свою агрессию. Всю эту картину наблюдали работники кафе и случайные прохожие.

Представители общепита обратились в полицию, рассказали в транспортной полиции по УрФО. Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения и нашли злоумышленника.

Им оказался 29-летний тагильчанин. Он пояснил правоохранителям, что гулял и зашел перекусить в кафе. Выйдя из заведения, его охватила злость, и он ударил головой по стеклу. Оно разлетелось.

Возбуждено уголовное дело за порчу чужого имущества. Владелец общепита оценил стекло в 6,5 тысяч рублей.

Ранее в Екатеринбурге подростки вынесли кассу из бутика. Предварительно они разбили стекло булыжником.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Кафе#Агрессия#Общепит#Стекло#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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