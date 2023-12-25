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Свердловчанин вынес из огня лежачую пенсионерку

Житель Свердловской области спас лежачую пенсионерку из пожара

25 декабря 2023, 08:36
Фото: МЧС по Свердловской области

Свердловчанин вынес из огня лежачую пенсионерку

В Свердловской области мужчина спас из пожара пенсионерку, которой 93 года. Идти без чьей-то помощи она не могла. Женщина уже не передвигается самостоятельно.

Пламя разгорелось 17 декабря. 30-летний мужчина, который является сотрудником газовой службы, увидел пламя. Алексей Останин живет недалеко от горящего дома. Он незамедлительно отправился на помощь пенсионерке, сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Алексей сразу же отправился в дом, чтобы проверить, есть ли там люди. Докричаться до жильцов он не смог. Вскоре ворота открыла хозяйка жилья Захира. Она сказала, что в доме осталась ее пожилая мама.

Мужчина первым делом вынес из дома газовые баллоны, которые создавали угрозу взрыва. Затем он вместе с дочкой пожилой женщины вынес пенсионерку из дома.

Далее мужчина стал оповещать жильцов соседних домов о том, что им необходимо эвакуироваться. После он подогнал машину, в которой местные жители смогли согреться.

Ранее сообщалось, что пенсионеры чуть не сгорели заживо в доме в Каменске-Уральском.

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#Общество#Пожар#Свердловская область#Эвакуация#Газовая служба#Спасение#Пенсионерка#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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