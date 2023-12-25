Житель Свердловской области спас лежачую пенсионерку из пожара

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Пламя разгорелось 17 декабря. 30-летний мужчина, который является сотрудником газовой службы, увидел пламя. Алексей Останин живет недалеко от горящего дома. Он незамедлительно отправился на помощь пенсионерке, сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Алексей сразу же отправился в дом, чтобы проверить, есть ли там люди. Докричаться до жильцов он не смог. Вскоре ворота открыла хозяйка жилья Захира. Она сказала, что в доме осталась ее пожилая мама.
Мужчина первым делом вынес из дома газовые баллоны, которые создавали угрозу взрыва. Затем он вместе с дочкой пожилой женщины вынес пенсионерку из дома.
Далее мужчина стал оповещать жильцов соседних домов о том, что им необходимо эвакуироваться. После он подогнал машину, в которой местные жители смогли согреться.
Ранее сообщалось, что пенсионеры чуть не сгорели заживо в доме в Каменске-Уральском.