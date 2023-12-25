Жителям Свердловской области посоветовали не ходить в лес из-за взрывов

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Updated Сегодня, 05:57
По их данным, работы будут проходить с 13:00 до 18:00 несколько дней. Местным жителям рекомендуется не ходить в лес в те места, где близко проведение работ. При этом на границе, куда уже заходить нельзя, будет находиться охрана.
Перед тем, как произвести взрыв, будут подаваться сигналы. Сначала — три длинных. Окончание работ будет отмечаться тремя короткими сигналами.
Напомним, последний раз в Краснотурьинске взрывные работы проводились в октябре.