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Перед Новым годом в Свердловской области будут слышны взрывы пять дней подряд

Жителям Свердловской области посоветовали не ходить в лес из-за взрывов

25 декабря 2023, 05:55
Фото: Midjourney

Перед Новым годом в Свердловской области будут слышны взрывы пять дней подряд

Взрывные работы будут проводиться на карьере «Пещерный» в Краснотурьинске с 25 по 29 декабря. Об этом рассказали в администрации города.

По их данным, работы будут проходить с 13:00 до 18:00 несколько дней. Местным жителям рекомендуется не ходить в лес в те места, где близко проведение работ. При этом на границе, куда уже заходить нельзя, будет находиться охрана.

Перед тем, как произвести взрыв, будут подаваться сигналы. Сначала — три длинных. Окончание работ будет отмечаться тремя короткими сигналами.

Напомним, последний раз в Краснотурьинске взрывные работы проводились в октябре.

#Город#Краснотурьинск#Взрыв#Предупреждение#Работы#18+#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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