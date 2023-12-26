11 тысяч нарушений ПДД выявил рейд в Свердловской области

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
Из них 1275 (12%) приходится на правонарушения, совершенные пешеходами, 9574 (88%) нарушений правил допустили автомобилисты, в том числе 98 водителей автобусов и один мотоциклист.
В ходе мероприятий зафиксировано 454 случая выезда на встречную полосу.
За нарушений правил тонировки выписано 560 протоколов. Не предоставили преимущество пешеходам 243 водителя. Не пользуются ремнями безопасности 2938 водителей.
Также автоводителями допущено 152 случая перевозки детей без удерживающих устройств.
С признаками опьянения выявлено 219 водителей, из них 15 рецидивистов, еще 46 отказались от прохождения медосвидетельствования.
По Нижнему Тагилу автоинспекторами с 22 по 24 декабря было выявлено 423 нарушения, в том числе 9 - за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.