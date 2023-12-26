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Posted Сегодня, 06:14

Published Сегодня, 06:14

Modified Сегодня, 06:18

Updated Сегодня, 06:18

Косметолог рассказала об опасностях для кожи в зимнее время

5 советов от косметолога об уходе за кожей в зимнее время

26 декабря 2023, 06:14
Фото: Midjourney

Косметолог рассказала об опасностях для кожи в зимнее время

Зима — не секрет, что это шок для кожи. Холодная погода не делает ее лучше, а, скорее, наоборот. Поэтому нужно сделать все, чтобы в это время кожа страдала меньше всего. TagilCity.ru пообщался с косметологом, который рассказал о главных секретах заботы о коже.

Врач-косметолог из Нижнего Тагила Дарья Жукова дала пять советов по уходу за кожей. В новогодние праздники люди все больше времени проводят на улице, в связи с этим основные рекомендации специалиста касаются сохранения липидного слоя кожи.

1. Обязательно увлажняем кожу

Не выходим на улицу без хорошего питательного крема.

Он будет выполнять не только питательную функцию, но и барьерную и защитную функцию. Выбираем крем, в состав которого входят натуральные масла, гиалуроновая кислота, — поясняет Дарья Жукова.

2. Умываемся теплой водой

Не разрушаем и без того поврежденный липидный слой кожи холодной или горячей водой.

3. Меняем очищающие средства для лица.

Если летом — гелевые средства, то зимой кремовые или масляные.

4. Косметика без этилового спирта

На зимний период стоит убрать косметику, в состав которой входит этиловый спирт.

5. Питание и водный баланс

Зимой, как и в любое другое время года, нужно пить достаточное количество воды и придерживаться сбалансированного питания, с обязательным содержанием жиров.

Фото: tagilcity.ru/Дарья Жукова

У нас есть 6 советов от фитнес-тренера по поддержанию фигуры в новогодние каникулы.

6 советов от фитнес-тренера, как сохранить фигуру в новогодние праздники
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