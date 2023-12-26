5 советов от косметолога об уходе за кожей в зимнее время

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Врач-косметолог из Нижнего Тагила Дарья Жукова дала пять советов по уходу за кожей. В новогодние праздники люди все больше времени проводят на улице, в связи с этим основные рекомендации специалиста касаются сохранения липидного слоя кожи.
Не выходим на улицу без хорошего питательного крема.
Он будет выполнять не только питательную функцию, но и барьерную и защитную функцию. Выбираем крем, в состав которого входят натуральные масла, гиалуроновая кислота, — поясняет Дарья Жукова.
Не разрушаем и без того поврежденный липидный слой кожи холодной или горячей водой.
Если летом — гелевые средства, то зимой кремовые или масляные.
На зимний период стоит убрать косметику, в состав которой входит этиловый спирт.
Зимой, как и в любое другое время года, нужно пить достаточное количество воды и придерживаться сбалансированного питания, с обязательным содержанием жиров.