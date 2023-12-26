5 советов от косметолога об уходе за кожей в зимнее время

Косметолог рассказала об опасностях для кожи в зимнее время

Зима — не секрет, что это шок для кожи. Холодная погода не делает ее лучше, а, скорее, наоборот. Поэтому нужно сделать все, чтобы в это время кожа страдала меньше всего. TagilCity.ru пообщался с косметологом, который рассказал о главных секретах заботы о коже.