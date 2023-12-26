9 баллов: из-за снегопадов Екатеринбург стоит в пробках второй день

Столица Урала вторые сутки простаивает в пробках, на автовокзалах частично отменены рейсы по нескольким направлениям, аэропорт Кольцово принимает и отправляет самолеты с задержкой от 20 минут до 1 часа. Для очистки аэродрома задействована спецтехника.