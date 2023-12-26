9 баллов: из-за снегопадов Екатеринбург стоит в пробках второй день

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Столица Урала вторые сутки простаивает в пробках, на автовокзалах частично отменены рейсы по нескольким направлениям, аэропорт Кольцово принимает и отправляет самолеты с задержкой от 20 минут до 1 часа. Для очистки аэродрома задействована спецтехника.
Ожидается, что снегопад прекратится только ночью 27 декабря.
Напоминаем, мощный снегопад также накрыл Челябинскую область, остановив междугороднее сообщение, а часть поселков в регионе осталась без воды и отопления.