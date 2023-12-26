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Posted Сегодня, 11:34

Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

И-за снегопада на дорогах Екатеринбурга вторые сутки пробки

9 баллов: из-за снегопадов Екатеринбург стоит в пробках второй день

26 декабря 2023, 11:34
Фото: 1MI

И-за снегопада на дорогах Екатеринбурга вторые сутки пробки

Снежный циклон 26 декабря обрушил свою мощь на Свердловскую область, устроив на дорогах транспортный коллапс.

Столица Урала вторые сутки простаивает в пробках, на автовокзалах частично отменены рейсы по нескольким направлениям, аэропорт Кольцово принимает и отправляет самолеты с задержкой от 20 минут до 1 часа. Для очистки аэродрома задействована спецтехника.

Дорожная ситуация в ЕкатеринбургеДорожная ситуация в Екатеринбурге
Дорожная ситуация в Екатеринбурге
Фото: Яндекс-карты

Ожидается, что снегопад прекратится только ночью 27 декабря.

Напоминаем, мощный снегопад также накрыл Челябинскую область, остановив междугороднее сообщение, а часть поселков в регионе осталась без воды и отопления.

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#Александра Логинова#Снег#Снегопад#Аэропорт#Дорожное движение#Метель#Автобусы#Екатеринбург#Пробки#Транспортное движение#Коллапс#Дорожная ситуация
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