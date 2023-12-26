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Бастрыкин требует отчитаться о расследовании дела о смерти жителя Екатеринбурга

Бастрыкин заинтересовался делом умершего в отеле Турции жителя Екатеринбурга

26 декабря 2023, 07:07

Бастрыкин требует отчитаться о расследовании дела о смерти жителя Екатеринбурга

После смерти жителя Екатеринбурга в Турции, отчитаться о ходе расследования этого дела следователям поручил глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее в Турции скончался предприниматель из Екатеринбурга Сергей Цукрук. Его труп нашли почти шесть лет назад в отеле.

Теперь же Бастрыкин дал задание и. о. главы СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову презентовать доклад о ходе расследования данного дела, рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее мама погибшего попросила Бастрыкина помочь с вычислением тех лиц, которые могут быть причастны к смерти ее сына. Предприниматель был найден с ремнем на шее в ванной гостиницы.

Дело расследовалось, а затем было прекращено. Была назначена повторная экспертиза.

Ранее сообщалось, что в Турции от рака скончался подросток из Свердловской области. Ему собирали деньги на лечение. Ребенок проходил там курс химиотерапии. Врачи оценивали его лечение в 30 млн рублей.

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