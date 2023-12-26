Бастрыкин заинтересовался делом умершего в отеле Турции жителя Екатеринбурга

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Ранее в Турции скончался предприниматель из Екатеринбурга Сергей Цукрук. Его труп нашли почти шесть лет назад в отеле.
Теперь же Бастрыкин дал задание и. о. главы СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову презентовать доклад о ходе расследования данного дела, рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее мама погибшего попросила Бастрыкина помочь с вычислением тех лиц, которые могут быть причастны к смерти ее сына. Предприниматель был найден с ремнем на шее в ванной гостиницы.
Дело расследовалось, а затем было прекращено. Была назначена повторная экспертиза.
Ранее сообщалось, что в Турции от рака скончался подросток из Свердловской области. Ему собирали деньги на лечение. Ребенок проходил там курс химиотерапии. Врачи оценивали его лечение в 30 млн рублей.