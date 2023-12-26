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Девять пьяных водителей поймано во время рейда в Нижнем Тагиле

Девять пьяных водителей и 27 выездов на встречку: в Нижнем Тагиле прошли рейды

26 декабря 2023, 08:53
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Девять пьяных водителей поймано во время рейда в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле и Горноуральском ГО подвели итоги профилактического рейда на дорогах. Мероприятия состоялись с 22 по 24 декабря.

Рейд назывался «Безопасная дорога». В его рамках инспекторы искали нарушителей ПДД. Также это было важно для предотвращения большего числа аварий.

В ходе проведения рейда стражи порядка выявили 423 нарушения, из них 9 — за пьяную езду, 27 — за выезд на встречку и одно — за движение во встречном направлении по односторонней полосе. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Кроме того, было зарегистрировано 17 ДТП в которых пострадали 33 человека, и погибли двое.

Водителей попросили быть более осторожными на дорогах, а также не пользоваться личным транспортом в условиях обильных снегопадов.

Ранее сообщалось, что 100 водителей-должников ездят по дорогам Екатеринбурга.

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