Девять пьяных водителей и 27 выездов на встречку: в Нижнем Тагиле прошли рейды

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
Рейд назывался «Безопасная дорога». В его рамках инспекторы искали нарушителей ПДД. Также это было важно для предотвращения большего числа аварий.
В ходе проведения рейда стражи порядка выявили 423 нарушения, из них 9 — за пьяную езду, 27 — за выезд на встречку и одно — за движение во встречном направлении по односторонней полосе. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
Кроме того, было зарегистрировано 17 ДТП в которых пострадали 33 человека, и погибли двое.
Водителей попросили быть более осторожными на дорогах, а также не пользоваться личным транспортом в условиях обильных снегопадов.
Ранее сообщалось, что 100 водителей-должников ездят по дорогам Екатеринбурга.