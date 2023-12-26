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Published Сегодня, 08:02

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Updated Сегодня, 08:04

В Свердловской области открылось движение по новому мосту в Белоярском районе

Движение по новому мосту открыто в Свердловской области

26 декабря 2023, 08:02
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области открылось движение по новому мосту в Белоярском районе

В Белоярском районе Свердловской области открылось движение по новому мосту.

Дорожные рабочие открыли движение по мосту над ж/д путями, на 12-м километре дороги станция Глубокое — поселок Бобровский. Об этом сообщает департамент информполитики по региону.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Предполагается, что благодаря новому путепроводу, будет решена проблема с пробками. Ранее дорожные заторы образовывались на дороге, ведущей к пляжу на Косулинском водохранилище, садовым товариществам, базам отдыха и комплексу «Парк сказов».

Длина путепровода составляет 76,3 метра, а ширина — 11-12 метров.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле затруднено движение из-за аварии. ДТП произошло на Индустриальной улице.

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