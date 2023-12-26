Движение по новому мосту открыто в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Дорожные рабочие открыли движение по мосту над ж/д путями, на 12-м километре дороги станция Глубокое — поселок Бобровский. Об этом сообщает департамент информполитики по региону.
Предполагается, что благодаря новому путепроводу, будет решена проблема с пробками. Ранее дорожные заторы образовывались на дороге, ведущей к пляжу на Косулинском водохранилище, садовым товариществам, базам отдыха и комплексу «Парк сказов».
Длина путепровода составляет 76,3 метра, а ширина — 11-12 метров.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле затруднено движение из-за аварии. ДТП произошло на Индустриальной улице.