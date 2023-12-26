Екатеринбург планирует получить деньги у Москвы на новые трамваи

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Этот вид общественного транспорта в городе устарел, возраст многих трамваев составляет 40 лет. Планируется, что модернизация трамвайного парка будет осуществлена в будущем году.
Официальный запрос на субсидирование проекта отправляется в Москву, сообщает заместитель главы города Андрей Корюков на «4 канале».
Предполагается, что город сможет войти в программу получения федерального гранта в следующем году. Согласно программе финансирования, Москва предоставит 30% от всей суммы. Предполагается, что Екатеринбург получит около 8 миллиардов рублей. Все деньги будут использованы для приобретения новых трамваев.
Ранее сообщалось, что в Верхнюю Пышму прибыли пять новых автобусов.