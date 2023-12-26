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Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Администрация Екатеринбурга попросит у Москвы деньги на новые трамваи

Екатеринбург планирует получить деньги у Москвы на новые трамваи

26 декабря 2023, 10:23
Фото: Midjourney

Администрация Екатеринбурга попросит у Москвы деньги на новые трамваи

Власти Екатеринбурга намерена обратиться к Москве с просьбой о финансировании приобретения новых трамваев.

Этот вид общественного транспорта в городе устарел, возраст многих трамваев составляет 40 лет. Планируется, что модернизация трамвайного парка будет осуществлена в будущем году.

Официальный запрос на субсидирование проекта отправляется в Москву, сообщает заместитель главы города Андрей Корюков на «4 канале».

Предполагается, что город сможет войти в программу получения федерального гранта в следующем году. Согласно программе финансирования, Москва предоставит 30% от всей суммы. Предполагается, что Екатеринбург получит около 8 миллиардов рублей. Все деньги будут использованы для приобретения новых трамваев.

Ранее сообщалось, что в Верхнюю Пышму прибыли пять новых автобусов.

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