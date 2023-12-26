Екатеринбург планирует получить деньги у Москвы на новые трамваи

Предполагается, что город сможет войти в программу получения федерального гранта в следующем году. Согласно программе финансирования, Москва предоставит 30% от всей суммы. Предполагается, что Екатеринбург получит около 8 миллиардов рублей. Все деньги будут использованы для приобретения новых трамваев.