tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:04

Published Сегодня, 17:04

Modified Сегодня, 17:06

Updated Сегодня, 17:06

Екатеринбург занял третье место в «холодном» рейтинге

Екатеринбург попал в топ самых холодных городов России

26 декабря 2023, 17:04
Фото: Midjourney

Екатеринбург занял третье место в «холодном» рейтинге

В текущем году город Екатеринбург занял третье место среди самых холодных городов России.

На первом месте «холодного» рейтинга оказалась Республика Саха, где температура опустилась до -60 градусов.

Красноярск занял второе место с температурой -43 градуса. Екатеринбург попал в рейтинг из-за холодного 10 января. Тогда температура опустилась до -40 градусов. То есть Екатеринбург подтвердил репутацию холодного города.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге и Свердловской области 31 декабря ожидаются морозы.

Сало — отличный способ согреться после прогулки по холоду
Узнать подробнее
Читайте также:
Деды Морозы и Снегурочки пробегут по улицам ЕкатеринбургаПутешествие в Великий Устюг: свердловчане чаще всех ездят к Деду МорозуАномальные морозы не помешали вывозу мусора в Свердловской области
#Свердловская область#Холода#Холод#Мороз#Морозы#Екатеринбург#Камилла Булгакова
Подпишитесь
Инопредприниматели: какие фирмы в Нижнем Тагиле зарегистрированы в офшорах?
Сегодня, 07:48
Инопредприниматели: чем в Нижнем Тагиле владеют фирмы из недружественных стран Европы
Сегодня, 07:47
«Поселок оставили без автобусов»: жители Тагила пожаловались на маршруты до Северного
Вчера, 16:51
«Раз-два-три, елочка, гори!». На Вагонке в Нижнем Тагиле открылся ледовый городок
Вчера, 14:56
УСМ, ВГОК, КРЗ, «Тагильское пиво» и НЛК: кто в Нижнем Тагиле должен 5,5 млрд налогов
Вчера, 15:30
TagilCity.ru вновь стал самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила
Сегодня, 08:25