Екатеринбург попал в топ самых холодных городов России

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
На первом месте «холодного» рейтинга оказалась Республика Саха, где температура опустилась до -60 градусов.
Красноярск занял второе место с температурой -43 градуса. Екатеринбург попал в рейтинг из-за холодного 10 января. Тогда температура опустилась до -40 градусов. То есть Екатеринбург подтвердил репутацию холодного города.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге и Свердловской области 31 декабря ожидаются морозы.