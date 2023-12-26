Где и кем можно подработать в новогодние каникулы в Екатеринбурге

Аналитики онлайн HR-платформы HH.ru проанализировали варианты возможной подработки в Свердловской области. В предновогодний-новогодний период около трети свердловчан готовы рассмотреть подработку для увеличения своего дохода. На рынке вакансий по региону насчитывается около 8 тысяч различный предложений для подработки. Чаще всего встречается вакансии курьеров, продавцов-консультантов и упаковщиком. Водители и операторы call-центра замыкают список.