Где и кем можно подработать в новогодние каникулы в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Updated Сегодня, 07:54
Аналитики онлайн HR-платформы HH.ru проанализировали варианты возможной подработки в Свердловской области. В предновогодний-новогодний период около трети свердловчан готовы рассмотреть подработку для увеличения своего дохода. На рынке вакансий по региону насчитывается около 8 тысяч различный предложений для подработки. Чаще всего встречается вакансии курьеров, продавцов-консультантов и упаковщиком. Водители и операторы call-центра замыкают список.
В предновогодний период обычно появляются сезонные вакансии, которые доступны только на время каникул. Чаще всего требуются продавцы на новогодние ярмарки и елочные базары, работники кинотеатров, курьеры. Есть предложения по упаковке подарков или сортировке письма.
Ранее TagilCity.ru сообщала, курьеры возглавили рейтинг высокооплачиваемых специальностей.
Ну а том, как написать письмо Деду Морозу можно узнать тут.