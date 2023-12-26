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Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 07:54

Updated Сегодня, 07:54

Свердловчанам рассказали о самых выгодных подработках в новогодние каникулы

Где и кем можно подработать в новогодние каникулы в Екатеринбурге

26 декабря 2023, 07:54
Фото: 1MI

Свердловчанам рассказали о самых выгодных подработках в новогодние каникулы

В новогодние праздники больше всего могут заработать курьеры и упаковщики подарков.

Аналитики онлайн HR-платформы HH.ru проанализировали варианты возможной подработки в Свердловской области. В предновогодний-новогодний период около трети свердловчан готовы рассмотреть подработку для увеличения своего дохода. На рынке вакансий по региону насчитывается около 8 тысяч различный предложений для подработки. Чаще всего встречается вакансии курьеров, продавцов-консультантов и упаковщиком. Водители и операторы call-центра замыкают список.

Фото: HH.ru

В предновогодний период обычно появляются сезонные вакансии, которые доступны только на время каникул. Чаще всего требуются продавцы на новогодние ярмарки и елочные базары, работники кинотеатров, курьеры. Есть предложения по упаковке подарков или сортировке письма.

Ранее TagilCity.ru сообщала, курьеры возглавили рейтинг высокооплачиваемых специальностей.

Ну а том, как написать письмо Деду Морозу можно узнать тут.

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