«Гортранс» погасил все долги к Новому Году в Екатеринбурге

Напомним, ранее перевозчик оказался в центре скандала , связанного с арестом счетов из-за образовавшейся задолженности перед ФНС. Часть долга предприятию удалось погасить за счет пересмотра графика движения автобусов.

На текущий день зарплата водителей «Гортранса» превышает 60 тысяч рублей, сообщает ЕАН замглавы города Андрей Корюков.

По информации мэрии Екатеринбурга, предприятие покрыло свои долги 1 декабря и обеспечило необходимый запас ГСМ. К концу месяца планируется произвести выплаты заработной платы сотрудникам.

Стали известны маршруты, по которым будут ездить автобусы Нижнего Тагила. Список

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