tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

«Гортранс» полностью рассчитался по долгам в Екатеринбурге

«Гортранс» погасил все долги к Новому Году в Екатеринбурге

26 декабря 2023, 07:09
Фото: 1MI

«Гортранс» полностью рассчитался по долгам в Екатеринбурге

Муниципальный перевозчик полностью рассчитался по всем возникшим ранее задолженностям.

По информации мэрии Екатеринбурга, предприятие покрыло свои долги 1 декабря и обеспечило необходимый запас ГСМ. К концу месяца планируется произвести выплаты заработной платы сотрудникам.

На текущий день зарплата водителей «Гортранса» превышает 60 тысяч рублей, сообщает ЕАН замглавы города Андрей Корюков.

Напомним, ранее перевозчик оказался в центре скандала, связанного с арестом счетов из-за образовавшейся задолженности перед ФНС. Часть долга предприятию удалось погасить за счет пересмотра графика движения автобусов.

Стали известны маршруты, по которым будут ездить автобусы Нижнего Тагила. Список
Узнать подробнее
Читайте также:
Информация о 140 неисправных автобусах «Гортранса» в Екатеринбурге не подтвердиласьДефицит официантов наблюдается перед новогодними каникулами в ЕкатеринбургеСтолкнулись три грузовика, один пострадавший: ночью на Пермском тракте случилось ДТПВ Свердловской области снизилась плата на один вид общественного транспорта
#Общество#Транспорт#Александра Логинова#Зарплата#Долги#Общественный транспорт#Городской транспорт#Екатеринбург#Гортранс
Подпишитесь
Инопредприниматели: какие фирмы в Нижнем Тагиле зарегистрированы в офшорах?
Сегодня, 07:48
Инопредприниматели: чем в Нижнем Тагиле владеют фирмы из недружественных стран Европы
Сегодня, 07:47
«Поселок оставили без автобусов»: жители Тагила пожаловались на маршруты до Северного
Вчера, 16:51
«Раз-два-три, елочка, гори!». На Вагонке в Нижнем Тагиле открылся ледовый городок
Вчера, 14:56
УСМ, ВГОК, КРЗ, «Тагильское пиво» и НЛК: кто в Нижнем Тагиле должен 5,5 млрд налогов
Вчера, 15:30
Когда жители Нижнего Тагила будут отдыхать в 2024 году
Вчера, 13:14