«Гортранс» погасил все долги к Новому Году в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
По информации мэрии Екатеринбурга, предприятие покрыло свои долги 1 декабря и обеспечило необходимый запас ГСМ. К концу месяца планируется произвести выплаты заработной платы сотрудникам.
На текущий день зарплата водителей «Гортранса» превышает 60 тысяч рублей, сообщает ЕАН замглавы города Андрей Корюков.
Напомним, ранее перевозчик оказался в центре скандала, связанного с арестом счетов из-за образовавшейся задолженности перед ФНС. Часть долга предприятию удалось погасить за счет пересмотра графика движения автобусов.