tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:50

Published Сегодня, 15:50

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Бывшего директора спецучреждения будут судить в Екатеринбурге

Халатность: бывшего директора специального учебного учреждения судят в Екатеринбурге

26 декабря 2023, 15:50
Фото: Midjourney

Бывшего директора спецучреждения будут судить в Екатеринбурге

Бывший директор «Специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа» будет осужден в Екатеринбурге.

Следователями уже завершены все необходимые процедуры, дело передано в районный суд, по сообщению областного Следственного комитета.

Как установлено, в октябре 2022 года в отношении воспитанника заведения было совершено преступление. В нарушение закона женщина о факте противоправных действий не сообщила и не оказала помощь пострадавшему.

В отношении бывшего должностного лица завели уголовное дело по статье «халатность». Свою вину подследственная не признала. Наказание за деяние предусматривает до 360 часов обязательных работ, либо в виде 1 год исправительных работ. Суд пока не состоялся.

Напоминаем, в Свердловском областном суде проходило рассмотрение апелляционной жалобы обвиняемого в насилии над своей 13-летней племянницей. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

СК заинтересовался делом об избиении ребенка подростками в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
«Кошки-мышки»: беглый наркоторговец решил поиграть со следователям и был пойманСняли более 19,5 млн: директор и бухгалтер МУП пойдут под суд в Каменском районе18 лет лишения свободы за попытку поджога военкомата получил житель Новоуральска7 лет колонии: приятели не поделили телевизор в ЕкатеринбургеВ Первоуральске директора центра вызвали на допрос после смерти боксера
#Александра Логинова#Следственный комитет#Суд#Подростки#Преступление#Следствие#Директор#Следственный отдел#Екатеринбург#Противоправные действия#Спецучреждение
Подпишитесь
Инопредприниматели: какие фирмы в Нижнем Тагиле зарегистрированы в офшорах?
Сегодня, 07:48
Инопредприниматели: чем в Нижнем Тагиле владеют фирмы из недружественных стран Европы
Сегодня, 07:47
«Поселок оставили без автобусов»: жители Тагила пожаловались на маршруты до Северного
Вчера, 16:51
«Раз-два-три, елочка, гори!». На Вагонке в Нижнем Тагиле открылся ледовый городок
Вчера, 14:56
УСМ, ВГОК, КРЗ, «Тагильское пиво» и НЛК: кто в Нижнем Тагиле должен 5,5 млрд налогов
Вчера, 15:30
TagilCity.ru вновь стал самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила
Сегодня, 08:25