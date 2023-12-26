Халатность: бывшего директора специального учебного учреждения судят в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Следователями уже завершены все необходимые процедуры, дело передано в районный суд, по сообщению областного Следственного комитета.
Как установлено, в октябре 2022 года в отношении воспитанника заведения было совершено преступление. В нарушение закона женщина о факте противоправных действий не сообщила и не оказала помощь пострадавшему.
В отношении бывшего должностного лица завели уголовное дело по статье «халатность». Свою вину подследственная не признала. Наказание за деяние предусматривает до 360 часов обязательных работ, либо в виде 1 год исправительных работ. Суд пока не состоялся.
Напоминаем, в Свердловском областном суде проходило рассмотрение апелляционной жалобы обвиняемого в насилии над своей 13-летней племянницей. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.