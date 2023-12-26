Инопредприниматели: чем в Нижнем Тагиле владеют фирмы из недружественных стран Европы

Совокупные чистые активы пяти фирм под брендом «Уралхимпласта» в 2022 году составили более 2,9 млрд рублей. Выручка трех компаний — УХП, УХП-АМДОР и УК — в 2022 году была на уровне свыше 9 млрд рублей, по двум другим фирмам данных за минувший год в открытых источниках пока нет. Чистая прибыль четырех компаний из этого списка (кроме УХП-ХА) только за 2022 год составила более 773 миллионов рублей.