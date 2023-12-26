Инопредприниматели: чем в Нижнем Тагиле владеют фирмы из недружественных стран Европы

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 07:49
Пять предприятий в Тагиле, совладельцы которых зарегистрированы в странах Европы, работают в сфере промышленности. Все они относятся к «Уралхимпласту» — одному из крупных предприятий Нижнего Тагила. Фирма UCP Chemicals AG — совладелец всех пяти юрлиц с долей от 50% до 100% — зарегистрирован в Австрии. Руководителем этой компании, владеющей долями сразу в четырех тагильских фирмах, является Александр Гердт, почетный гражданин Нижнего Тагила и гражданин Австрии.
UCP Chemicals AG владеет наибольшей долей ПАО «УХП» (генеральный директор Александр Коршаков). В ООО «УХП-АМДОР» гендиректором значится Михаил Бедрик, половина компании принадлежит фирме из Санкт-Петербурга («АМДОР»), а еще половина все тому же австрийскому UCP Chemicals AG. Эта же фирма владеет долей в ООО «УХП-ХА» (гендиректор Евгений Бехтгольд), еще половина относится к немецкой организации HÜTTENES-ALBERTUS.
АО УК «Химпарк Тагил» до 2010 года принадлежало венской UCP Chemicals AG, а теперь ее владельцем является также венская фирма «Уралхимпласт Бетайлигунгс АГ». Генеральный директор в компании — Игорь Александрович Гердт. В фирме «УМГ» гендиректором является Максим Александрович Гердт, а единоличным владельцем — UCP Chemicals AG.
Совокупные чистые активы пяти фирм под брендом «Уралхимпласта» в 2022 году составили более 2,9 млрд рублей. Выручка трех компаний — УХП, УХП-АМДОР и УК — в 2022 году была на уровне свыше 9 млрд рублей, по двум другим фирмам данных за минувший год в открытых источниках пока нет. Чистая прибыль четырех компаний из этого списка (кроме УХП-ХА) только за 2022 год составила более 773 миллионов рублей.
Предприятие «Уралхимпласт» является одним из пяти основных загрязнителей воздуха в Нижнем Тагиле. В 2022 году, по данным Министерства экологии и природопользования Свердловской области, «Уралхимпласт» выбросил в воздух 380 тонн выбросов. По сравнению с 2021 годом выбросы снизились на 20 тонн, из-за ликвидации производства эпоксидных компаундов. Однако имя компании звучит рядом с загрязнением не только воздуха. Одним из громких экологических инцидентов стало появление незаконной свалки в Новоасбесте, причастность которой к «Уралхимпласту» предполагала, но не смогла доказать природоохранная прокуратура.
Компания с совладельцем из Чехии — ООО «Уралевроком» — принадлежит еще и известному тагильскому предпринимателю Льву Мордвову, который уже не первый год проходит процедуру банкротства. Фирма, треть которой принадлежит гражданину Чешской Республики Мирославу Мартинеку, занимается оптовой торговлей бытовыми товарами. Чистые активы данной компании в 2022 году были на уровне в -57 тысяч рублей.
Еще один совладелец тагильских фирм из Австрии — Кристль Рудольф с владением 49% в ООО «Урагрокультура». Компания зарегистрирована в мае 2023 года и занимается выращиванием зерновых и других культур. Еще 51% компании принадлежит россиянке Ксении Адамович.
Гражданин Польши Лукаш Ричард Шостак руководит компанией GUSS EX, которая владеет 60% в фирме «Руслитмаш». Еще 40% принадлежат Артему Козлову, который также является совладельцем еще двух компаний. «Руслитмаш» занимается торговлей в сфере промышленности. Чистые активы компании в минувшем году составили 275 тысяч рублей, выручка была на уровне 435 тысяч, а убытки более 5 млн рублей.
Два гражданина Германии — Александер Больгерт, Аксель Хильдманн — являются совладельцами ООО УК «Упрочнение-2» в Нижнем Тагиле. Фирма занимается управлением эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Выручка в 2022 году сумма составила 384 тысяч рублей. Чистая прибыль — 12 тысяч рублей.
В Нижнем Тагиле работают еще две компании, в числе владельцев которых европейские граждане или организации. Великобритания не является членом Евросоюза, в городе она представлена двумя фирмами. Компания ООО «Агри-эйчар», где половиной владеет иностранная компания и другой частью — Елена Калугина. У фирмы в 2022 году убытки в -236 тысяч рублей.
Доля в 25% от ООО «Уралспецтранс» принадлежит компании из Великобритании Massantola Group. Фирма на данный момент значится как недействующая, однако в открытых источниках информации о передачи доли кому-либо нет. Совладельцами также являются россияне Елена Соколова и Александр Белов. Профиль компании — аренда и лизинг строительных машин и оборудования.
Итого в Нижнем Тагиле организациям с совладельцами из стран Европы в 2022 году удалось выручить порядка 9,1 млрд рублей, почти вся сумма приходится на компании «Уралхимпласта». Активы всех фирмы превышают 2,9 млрд рублей, а совокупная прибыль — 767 млн рублей. Страны Евросоюза ввели санкции в отношении Российской Федерации, члены ЕС являются недружественными для страны.