Инопредприниматели: какие фирмы в Нижнем Тагиле зарегистрированы в офшорах?

Кипр в Нижнем Тагиле представляет «Госпиталь восстановительных технологий» (генеральный директор Алексей Щелкунов). Эта организация специализируется на аренде и управлении собственным или арендованным недвижимым имуществом, а во владении у нее находится 100%-ная доля «Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени В. В. Тетюхина». Чистые активы «Госпиталя ВИТ» превысили за 2022 год 2,2 млрд рублей. Выручка компании составила 226,2 млн рублей, а убытки были более 121,7 млн рублей.