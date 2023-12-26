Инопредприниматели: какие фирмы в Нижнем Тагиле зарегистрированы в офшорах?

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Две компании из четырех, владельцы которых зарегистрированы в офшорах, относятся к ЕВРАЗу. Это непосредственно градообразующее предприятие с порядка 13 тысячами работников — АО ЕВРАЗ НТМК. Нижнетагильский металлургический комбинат до 2015 года принадлежал двум владельцам. Доля 99,99% относилась к компании Mastercroft SARL из Люксембурга, остальная часть — фирме «СТИЛТРЕЙД ЛИМИТЕД» (Кипр).
За 2021 и 2022 годы у компании нет опубликованных данных о результатах финансовой деятельности. В 2020 году выручка АО ЕВРАЗ НТМК превысила 186 млрд рублей, а чистая прибыль компании была больше 65,3 млрд рублей.
Компания ЕВРАЗ НТМК владеет долей «Завода металлургических реагентов» (ООО ЗМР). Еще половина завода принадлежит фирме из Германии ALMAMET GmbH (управляющий директор Кристиан Вебер). Чистые активы завода в 2022 году превысили 47,7 млн рублей, выручка — почти 38,7 млн рублей, а вот чистая прибыль составила всего 6 тысяч рублей.
Напомним, Нижнетагильский металлургический комбинат является основным загрязнителем воздуха в городе. По данным отчета Минприроды и экологии, в 2022 году ЕВРАЗ НТМК выбросил в Нижнем Тагиле более 66 тысяч тонн вредных веществ. Причем относительно выбросов в 2020 году, этот показатель вырос на 600 тонн.
Напомним, Германия и Люксембург относятся к недружественным России странам в связи с вхождением в Евросоюз, которые регулярно накладывает различные санкции в отношении компаний и жителей Российской Федерации. Среди стран-членов Евросоюза в Нижнем Тагиле представлены еще 11 фирм.
Небольшой долей в компании «ПФ 7 небо» в Нижнем Тагиле владеет компания АСТЕРД СЕРВИС ЛТД из Белиза, также офшорной. Тагильская фирма занимается строительными отделочными работами, а финансовые показатели у нее не раскрываются. В 2020 году убыток компании был свыше 450 тысяч рублей, а выручка в 2021 году — свыше 2,6 млн рублей.
Кипр в Нижнем Тагиле представляет «Госпиталь восстановительных технологий» (генеральный директор Алексей Щелкунов). Эта организация специализируется на аренде и управлении собственным или арендованным недвижимым имуществом, а во владении у нее находится 100%-ная доля «Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени В. В. Тетюхина». Чистые активы «Госпиталя ВИТ» превысили за 2022 год 2,2 млрд рублей. Выручка компании составила 226,2 млн рублей, а убытки были более 121,7 млн рублей.