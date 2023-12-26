tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:47

Published Сегодня, 07:47

Modified Сегодня, 07:49

Updated Сегодня, 07:49

Пять компаний с владельцами из экс-стран СССР работают в Нижнем Тагиле

Инопредприниматели в Нижнем Тагиле: на чем зарабатывают бизнесмены из экс-стран СССР

26 декабря 2023, 07:47
Фото: Midjourney

Пять компаний с владельцами из экс-стран СССР работают в Нижнем Тагиле

В 2022 году пять компаний, в числе владельцев у которых есть граждане бывших стран СССР, оказались в убытке на 422 тысячи рублей. Совокупные чистые активы фирм за год были на уровне 4,6 млн рублей. Выручка составила 7,4 млн рублей.

Пять организаций в Нижнем Тагиле в числе совладельцев имеют иностранцев из бывших республик СССР. 

Курбон Бахрамов, гражданин Узбекистана, является владельцем половины ООО «ТЛСД» совместно с Владимиром Потаниным. Компания производит деревянную тару. На текущий момент за штраф ГИБДД в 1 тысячу рублей фирме назначен исполнительский сбор в 10 тысяч рублей за неисполнения в срок требования об оплате. Среди всех фирм из этой группы у данной наибольшая выручка в 2022 году — почти 7,2 млн рублей. Чистые активы — 5,2 млн, а прибыль 217 тысяч рублей.

Армения представлена в Нижнем Тагиле двумя предпринимателями: это Мартин Арутюнян с половиной доли в ООО «АМ-СТРОЙ» и Эдгард Айвазян с единоличным владением ООО «УЮТ+».

Первая компания специализируется на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей. В 2022 году она проводила ремонт фасада в школе в Верхней Синячихе за 3,3 млн рублей. В 2023 году компания по суду выплатила более 60 тысяч рублей за долги поставщику. Убытки за минувший год составили почти 500 тысяч рублей.

Компания Айвазяна занимается изготовление мебели, в том числе кухонной, а также установкой дверей. Финансовые показатели этой компании также отрицательные: чистые активы были на уровне -471 тысяча рублей, убытки составили 148 тысяч.

Еще по одному предпринимателю в Нижнем Тагиле с гражданством Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

Гражданин Казахстана Арыстанбек Аубакир является совладельцем компании ООО «МОТИ КАИФ», где также в числе собственников Федор Евсиков и Иван Петинов. У фирмы зарегистрирован товарный знак, под которым выпускается пирожное. Компания начала деятельность только осенью 2023 года, данных по финансовым показателям пока нет.

Гражданин Киргизии Акылбек Пирматов владеет почти 100% в компании ООО «Регион-снаб». Она профилируется на торговле компьютерной техникой. Читые активы за год были на уровне 332 тысяч, остальные показатели не опубликованы.

Инопредприниматели в Тагиле: проект о бизнесе, который зарабатывает тут, а тратит там
Узнать подробнее
#Нижний Тагил#Александра Логинова
Подпишитесь
Инопредприниматели: какие фирмы в Нижнем Тагиле зарегистрированы в офшорах?
Сегодня, 07:48
Инопредприниматели: чем в Нижнем Тагиле владеют фирмы из недружественных стран Европы
Сегодня, 07:47
«Поселок оставили без автобусов»: жители Тагила пожаловались на маршруты до Северного
Вчера, 16:51
«Раз-два-три, елочка, гори!». На Вагонке в Нижнем Тагиле открылся ледовый городок
Вчера, 14:56
УСМ, ВГОК, КРЗ, «Тагильское пиво» и НЛК: кто в Нижнем Тагиле должен 5,5 млрд налогов
Вчера, 15:30
Когда жители Нижнего Тагила будут отдыхать в 2024 году
Вчера, 13:14