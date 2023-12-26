Инопредприниматели в Нижнем Тагиле: на чем зарабатывают бизнесмены из экс-стран СССР

Курбон Бахрамов, гражданин Узбекистана, является владельцем половины ООО «ТЛСД» совместно с Владимиром Потаниным. Компания производит деревянную тару. На текущий момент за штраф ГИБДД в 1 тысячу рублей фирме назначен исполнительский сбор в 10 тысяч рублей за неисполнения в срок требования об оплате. Среди всех фирм из этой группы у данной наибольшая выручка в 2022 году — почти 7,2 млн рублей. Чистые активы — 5,2 млн, а прибыль 217 тысяч рублей.