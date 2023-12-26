Инопредприниматели в Нижнем Тагиле: на чем зарабатывают бизнесмены из экс-стран СССР

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Пять организаций в Нижнем Тагиле в числе совладельцев имеют иностранцев из бывших республик СССР.
Курбон Бахрамов, гражданин Узбекистана, является владельцем половины ООО «ТЛСД» совместно с Владимиром Потаниным. Компания производит деревянную тару. На текущий момент за штраф ГИБДД в 1 тысячу рублей фирме назначен исполнительский сбор в 10 тысяч рублей за неисполнения в срок требования об оплате. Среди всех фирм из этой группы у данной наибольшая выручка в 2022 году — почти 7,2 млн рублей. Чистые активы — 5,2 млн, а прибыль 217 тысяч рублей.
Армения представлена в Нижнем Тагиле двумя предпринимателями: это Мартин Арутюнян с половиной доли в ООО «АМ-СТРОЙ» и Эдгард Айвазян с единоличным владением ООО «УЮТ+».
Первая компания специализируется на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей. В 2022 году она проводила ремонт фасада в школе в Верхней Синячихе за 3,3 млн рублей. В 2023 году компания по суду выплатила более 60 тысяч рублей за долги поставщику. Убытки за минувший год составили почти 500 тысяч рублей.
Компания Айвазяна занимается изготовление мебели, в том числе кухонной, а также установкой дверей. Финансовые показатели этой компании также отрицательные: чистые активы были на уровне -471 тысяча рублей, убытки составили 148 тысяч.
Еще по одному предпринимателю в Нижнем Тагиле с гражданством Казахстана, Киргизии и Узбекистана.
Гражданин Казахстана Арыстанбек Аубакир является совладельцем компании ООО «МОТИ КАИФ», где также в числе собственников Федор Евсиков и Иван Петинов. У фирмы зарегистрирован товарный знак, под которым выпускается пирожное. Компания начала деятельность только осенью 2023 года, данных по финансовым показателям пока нет.
Гражданин Киргизии Акылбек Пирматов владеет почти 100% в компании ООО «Регион-снаб». Она профилируется на торговле компьютерной техникой. Читые активы за год были на уровне 332 тысяч, остальные показатели не опубликованы.