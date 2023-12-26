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Пять семей расселили из аварийного жилья в Свердловской области

Из бараков в высотку: пять семей переехали в новые квартиры в Свердловской области

26 декабря 2023, 10:38
Фото: 1MI

Пять семей расселили из аварийного жилья в Свердловской области

Ключи от новых квартир получили 5 семей Екатеринбурга. Горожане переселились из деревянных бараков, находившихся в аварийном состоянии.

Ключи от квартир в высотках Академического района вручил глава города Алексей Орлов. Все жители переселены из непригодного для проживания жилья. У одной семьи случился пожар незадолго до переезда.

Наверное это чудо, но грядущий Новый Год новоселы встретят уже в комфортных условиях. Ранее две семьи также получили ключи из рук мэра, это произошло в день 300-летия Екатеринбурга. Всего в декабре администрация приобрела 20 квартир для расселенцев, сообщает ЕАН.

Больше чем в два раза увеличились расходы на переселение из аварийного жилья в Тагиле
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