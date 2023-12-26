Из бараков в высотку: пять семей переехали в новые квартиры в Свердловской области

Наверное это чудо, но грядущий Новый Год новоселы встретят уже в комфортных условиях. Ранее две семьи также получили ключи из рук мэра, это произошло в день 300-летия Екатеринбурга. Всего в декабре администрация приобрела 20 квартир для расселенцев, сообщает ЕАН.