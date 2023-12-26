Из бараков в высотку: пять семей переехали в новые квартиры в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Ключи от квартир в высотках Академического района вручил глава города Алексей Орлов. Все жители переселены из непригодного для проживания жилья. У одной семьи случился пожар незадолго до переезда.
Наверное это чудо, но грядущий Новый Год новоселы встретят уже в комфортных условиях. Ранее две семьи также получили ключи из рук мэра, это произошло в день 300-летия Екатеринбурга. Всего в декабре администрация приобрела 20 квартир для расселенцев, сообщает ЕАН.