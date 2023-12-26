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Published Сегодня, 04:30

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Updated Сегодня, 04:32

В «Кольцово» появились прямые рейсы из Екатеринбурга в Баку

Из Екатеринбурга в Баку отправятся прямые рейсы

26 декабря 2023, 04:30
Фото: 1MI

В «Кольцово» появились прямые рейсы из Екатеринбурга в Баку

Прямые перелеты из Екатеринбурга в Баку были запущены авиакомпанией «Уральские авиалинии». Их начнут отправлять после новогодних праздников с 13 января. Об этом рассказали в авиакомпании.

Отмечается, что рейсы будут совершаться три раза в неделю — понедельник, четверг и суббота.

Ранее же в «Аэрофлоте» заявили о запуске прямых рейсов до Пхукета из Екатеринбурга. Они летают с 30 октября два раза в неделю. В понедельник и четверг борты убывают из Екатеринбурга, а обратно возвращаются по понедельникам и пятницам.

Как заявляли в авиакомпании, Пхукет стал вторым пунктом Таиланда, куда компания направляет прямые рейсы из Екатеринбурга.

Напомним, в конце ноября жители Екатеринбурга не смогли вовремя вылететь из Таиланда. Вероятной причиной задержки рейса стала поломка самолета.

#Транспорт#Самолет#Аэропорт#Уральские авиалинии#Рейс#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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