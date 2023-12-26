Из Екатеринбурга в Баку отправятся прямые рейсы

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
Отмечается, что рейсы будут совершаться три раза в неделю — понедельник, четверг и суббота.
Ранее же в «Аэрофлоте» заявили о запуске прямых рейсов до Пхукета из Екатеринбурга. Они летают с 30 октября два раза в неделю. В понедельник и четверг борты убывают из Екатеринбурга, а обратно возвращаются по понедельникам и пятницам.
Как заявляли в авиакомпании, Пхукет стал вторым пунктом Таиланда, куда компания направляет прямые рейсы из Екатеринбурга.
Напомним, в конце ноября жители Екатеринбурга не смогли вовремя вылететь из Таиланда. Вероятной причиной задержки рейса стала поломка самолета.