Из Екатеринбурга в Баку отправятся прямые рейсы

Ранее же в «Аэрофлоте» заявили о запуске прямых рейсов до Пхукета из Екатеринбурга. Они летают с 30 октября два раза в неделю. В понедельник и четверг борты убывают из Екатеринбурга, а обратно возвращаются по понедельникам и пятницам.