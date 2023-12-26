Как Нижний Тагил переживает снегопад

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
В Нижнем Тагиле в связи со сложными погодными условиями затруднено движение. МЧС советует воздержаться от поездок без острой необходимости.
За день выпало очень много снега. В результате этого автомобили движутся очень медленно, спецтехника не успевает прочистить дороги.
Сообщил TagilCity.ru один из читателей:
За день снега нападало жуть как много. Машины еле едут, видимость плохая. Дороги не чищены. Да и службы вряд ли справятся с таким снегопадом сразу. Боюсь представить, что на трассах творится.
Кроме того, трамваи тоже не могут бороться против непогоды. Один из них остался стоять на улице Циолковского и не смог добраться до депо:
По пути на тагилстрой трамвай застрял снегом пути засыпало. Его отключили и он стоит на Циолковского.
Жители города высказывают опасения в отношении того, что происходит на трассах в связи с погодой.
Ранее сообщалось, что Нижний Тагил встал в пробки из-за снегопада.