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Posted Сегодня, 16:37

Published Сегодня, 16:37

Modified Сегодня, 16:41

Updated Сегодня, 16:41

Жители Нижнего Тагила столкнулись с сильным снегопадом

Как Нижний Тагил переживает снегопад

26 декабря 2023, 16:37
Фото: tagilcity.ru

Жители Нижнего Тагила столкнулись с сильным снегопадом

Дороги засыпаны снегом, движение затруднено, трамваи встают. Причиной всему сильный снегопад в Нижнем Тагиле. Редакция TagilCity.ru выяснила, как город переживает природную стихию.

В Нижнем Тагиле в связи со сложными погодными условиями затруднено движение. МЧС советует воздержаться от поездок без острой необходимости.

За день выпало очень много снега. В результате этого автомобили движутся очень медленно, спецтехника не успевает прочистить дороги.

Сообщил TagilCity.ru один из читателей:

За день снега нападало жуть как много. Машины еле едут, видимость плохая. Дороги не чищены. Да и службы вряд ли справятся с таким снегопадом сразу. Боюсь представить, что на трассах творится.

Кроме того, трамваи тоже не могут бороться против непогоды. Один из них остался стоять на улице Циолковского и не смог добраться до депо:

По пути на тагилстрой трамвай застрял снегом пути засыпало. Его отключили и он стоит на Циолковского.

Жители города высказывают опасения в отношении того, что происходит на трассах в связи с погодой.

Ранее сообщалось, что Нижний Тагил встал в пробки из-за снегопада.

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