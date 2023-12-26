Канатные дороги и трассы на Эльбрусе временно закрыты

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
По информации Кабардино-Балкарского управления МЧС России, чтобы предотвратить возможный самопроизвольный сход снега со склонов Эльбруса и Чегета, проводится принудительный сброс накопившегося снега. Эльбрусский военизированный противолавинный отряд уже совершил семь таких сбросов.
Всего на территории республики насчитывается 132 участка, где есть высокая вероятность схода лавин. Угроза лавин сохраняется в горах на высоте более 2,5 тысяч метров практически повсюду, особенно в Приэльбрусье.