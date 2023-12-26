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Published Сегодня, 10:06

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Updated Сегодня, 10:08

Канатные дороги и трассы на Эльбрусе временно закрыты

26 декабря 2023, 10:06
Курорт Эльбрус временно закрыт из-за высокой вероятности схода лавин, сообщает во вторник его официальный телеграм-канал. В предупреждении указывается, что канатные дороги и трассы закрыты из-за лавиноопасности, пишет Pravda.Ru.

По информации Кабардино-Балкарского управления МЧС России, чтобы предотвратить возможный самопроизвольный сход снега со склонов Эльбруса и Чегета, проводится принудительный сброс накопившегося снега. Эльбрусский военизированный противолавинный отряд уже совершил семь таких сбросов.

Всего на территории республики насчитывается 132 участка, где есть высокая вероятность схода лавин. Угроза лавин сохраняется в горах на высоте более 2,5 тысяч метров практически повсюду, особенно в Приэльбрусье.

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