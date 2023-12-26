Коммунальщики вышли на борьбу со снегопадом в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Снегопад продолжается и сейчас. Коммунальщики вышли на борьбу со снегом. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев.
Дорожные рабочие проводят патрульную очистку основных магистралей, а также маршрутов для автобусов.
Работа не прекращается. Только у «Тагилдорстроя» ночью были выведены 40 единиц техники, вывезено 1500 тонны снега, — рассказал Владислав Пинаев.
Отмечается, что в течение дня 26 декабря дороги от снега чистят 60 машин. Рабочие готовы продолжать расчистку всю ночь.
В «Тагилстрое» рассказали, что снег вывозят в определенное время в определенное место.
Пользователи соцсетей в комментариях к посту написали, что давно не помнят такого снегопада.
Такого количества куч снега на тротуарах центральных улиц города даже не припомню, а ведь снега не было довольно продолжительное время, — написала пользовательница соцсетей Алла.
Также горожане пожелали коммуальщикам успехов.
Ранее сообщалось, что из-за снегопадов Екатеринбург стоит в пробках второй день.