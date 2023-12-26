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Published Сегодня, 13:23

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Updated Сегодня, 13:25

Нижний Тагил расчищают во время снегопада

Коммунальщики вышли на борьбу со снегопадом в Нижнем Тагиле

26 декабря 2023, 13:23
Фото: 1MI

Нижний Тагил расчищают во время снегопада

В Нижнем Тагиле произошел мощный снегопад. За ночь с 25 на 26 декабря в городе выпало порядка 20 см снежного покрова.

Снегопад продолжается и сейчас. Коммунальщики вышли на борьбу со снегом. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев.

Дорожные рабочие проводят патрульную очистку основных магистралей, а также маршрутов для автобусов.

Работа не прекращается. Только у «Тагилдорстроя» ночью были выведены 40 единиц техники, вывезено 1500 тонны снега, — рассказал Владислав Пинаев.

Отмечается, что в течение дня 26 декабря дороги от снега чистят 60 машин. Рабочие готовы продолжать расчистку всю ночь.

В «Тагилстрое» рассказали, что снег вывозят в определенное время в определенное место.

Пользователи соцсетей в комментариях к посту написали, что давно не помнят такого снегопада.

Такого количества куч снега на тротуарах центральных улиц города даже не припомню, а ведь снега не было довольно продолжительное время, — написала пользовательница соцсетей Алла.

Также горожане пожелали коммуальщикам успехов.

Ранее сообщалось, что из-за снегопадов Екатеринбург стоит в пробках второй день.

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#Нижний Тагил#Снегопад#Коммунальщики#Дороги#Природа#Очистка#Екатеринбург#Тагилдорстрой#Дарья Сорокина
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