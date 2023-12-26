Лыжный забег в ретро-стиле прошел в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Праздник отметили с размахом. Присутствовали и первые лица градообразующего предприятия, и спортсмены разного уровня — от любителей до профессионалов. Мероприятие открылось забегами на дистанциях 3 и 5 км, которые проходили в трех категориях: мужской, женской и юношеской.
Депутат Государственной думы РФ Константин Захаров перед стартом пожелал всем собравшимся спортсменам быстрой и легкой лыжни.
Фишкой торжества стал уникальный забег спортсменов в ретро-стиле, когда участники использовали экипировку времен СССР: шапочки, лыжи и лыжные палки.
В награду об участии в забегах участникам вручили памятные значки.
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