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Соревнования лыжников в ретро-стиле прошли в Нижнем Тагиле

Лыжный забег в ретро-стиле прошел в Нижнем Тагиле

26 декабря 2023, 09:19
Фото: Лыжная база «Уралвагонзавод»

Соревнования лыжников в ретро-стиле прошли в Нижнем Тагиле

Лыжная база Уралвагонзавода отметила свой 55-летний юбилей. 24 декабря состоялось торжественное мероприятие.

Праздник отметили с размахом. Присутствовали и первые лица градообразующего предприятия, и спортсмены разного уровня — от любителей до профессионалов. Мероприятие открылось забегами на дистанциях 3 и 5 км, которые проходили в трех категориях: мужской, женской и юношеской.

Депутат Государственной думы РФ Константин Захаров перед стартом пожелал всем собравшимся спортсменам быстрой и легкой лыжни.

Фишкой торжества стал уникальный забег спортсменов в ретро-стиле, когда участники использовали экипировку времен СССР: шапочки, лыжи и лыжные палки.

В награду об участии в забегах участникам вручили памятные значки.

Фото: Лыжная база "Уралвагонзавод"

Напоминаем, 1 января в Нижнем Тагиле состоится «Забег обещаний». О том, что советуют опытные фитнес-тренеры и как не набрать лишний вес в каникулы, читайте здесь.

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