Лыжный забег в ретро-стиле прошел в Нижнем Тагиле

Праздник отметили с размахом. Присутствовали и первые лица градообразующего предприятия, и спортсмены разного уровня — от любителей до профессионалов. Мероприятие открылось забегами на дистанциях 3 и 5 км, которые проходили в трех категориях: мужской, женской и юношеской.