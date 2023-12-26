Мэру Екатеринбурга и свердловским чиновникам подняли зарплаты второй раз за год

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
Зарплата мэра Екатеринбурга Алексея Орлова включает несколько составляющих: оклад в размере 63 902 рубля, ежемесячное денежное поощрение, надбавку за работу с гостайной и отпускные, представляющие собой двойной оклад. Теперь заработная плата главы города возросла с 3,4 оклада до 3,7 оклада.
Кроме того, увеличились выплаты городских чиновников всех уровней. Это уже второе повышение за год, предыдущее было в марте.
Сам Орлов был удивлен, услышав вопрос корреспондента URA.RU о повышении своей зарплаты, и заявил, что это, вероятно, плановая корректировка.
Ранее сообщалось, что на 7,5% поднимется зарплата у директоров тагильских МУПов.