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Мэру Екатеринбурга подняли заработную плату второй раз за год

Мэру Екатеринбурга и свердловским чиновникам подняли зарплаты второй раз за год

26 декабря 2023, 16:16
Фото: 1MI

Мэру Екатеринбурга подняли заработную плату второй раз за год

На заседании городской думы Екатеринбурга был утвержден бюджет на следующий год, а также решили повысить зарплату чиновникам региона.

Зарплата мэра Екатеринбурга Алексея Орлова включает несколько составляющих: оклад в размере 63 902 рубля, ежемесячное денежное поощрение, надбавку за работу с гостайной и отпускные, представляющие собой двойной оклад. Теперь заработная плата главы города возросла с 3,4 оклада до 3,7 оклада.

Кроме того, увеличились выплаты городских чиновников всех уровней. Это уже второе повышение за год, предыдущее было в марте.

Сам Орлов был удивлен, услышав вопрос корреспондента URA.RU о повышении своей зарплаты, и заявил, что это, вероятно, плановая корректировка.

Ранее сообщалось, что на 7,5% поднимется зарплата у директоров тагильских МУПов.

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