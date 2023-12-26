Мэру Екатеринбурга и свердловским чиновникам подняли зарплаты второй раз за год

Зарплата мэра Екатеринбурга Алексея Орлова включает несколько составляющих: оклад в размере 63 902 рубля, ежемесячное денежное поощрение, надбавку за работу с гостайной и отпускные, представляющие собой двойной оклад. Теперь заработная плата главы города возросла с 3,4 оклада до 3,7 оклада.