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Поиски пропавшего в Екатеринбурге 19-летнего молодого человека окончены

Мог потерять память. В Екатеринбурге завершены поиски 19-летнего молодого человека

26 декабря 2023, 03:20
Фото: 1MI

Поиски пропавшего в Екатеринбурге 19-летнего молодого человека окончены

19-летний Сергей Муратов, который пропал вечером 24 декабря, вернулся домой. Об этом рассказала его мама.

Она отметила, что уже через пол часа после исчезновения сына был найден его телефон. Сам он при этом мог потерять память.

Найти молодого человека помогли жители Екатеринбурга. Они увидели его в микрорайоне Светлый. Узнали его по ориентировке. Очевидцы сразу же сообщили о нем полицейским.

Что именно произошло с Сергеем, неизвестно. На данный момент с ним все в порядке, пишет Е1.

Напомним, 25 декабря сотрудники Росгвардии обнаружили на трассе Верхний Тагил — Кировград ребенка. Он шел один. Мужчины сразу доставили его в полицию, где стало известно, что его разыскивает мама.

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#Происшествия#Свердловская область#Помощь#Поиск#Родители#Пропавшие#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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