Мог потерять память. В Екатеринбурге завершены поиски 19-летнего молодого человека

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
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Updated Сегодня, 03:22
Она отметила, что уже через пол часа после исчезновения сына был найден его телефон. Сам он при этом мог потерять память.
Найти молодого человека помогли жители Екатеринбурга. Они увидели его в микрорайоне Светлый. Узнали его по ориентировке. Очевидцы сразу же сообщили о нем полицейским.
Что именно произошло с Сергеем, неизвестно. На данный момент с ним все в порядке, пишет Е1.
Напомним, 25 декабря сотрудники Росгвардии обнаружили на трассе Верхний Тагил — Кировград ребенка. Он шел один. Мужчины сразу доставили его в полицию, где стало известно, что его разыскивает мама.