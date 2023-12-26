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37 млн рублей направили на развитие образования в Нижнем Тагиле

На систему образования в Нижнем Тагиле выделили 37 млн рублей

26 декабря 2023, 12:43
Фото: 1MI

37 млн рублей направили на развитие образования в Нижнем Тагиле

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поделился планами развития системы образования. Он выступил перед активистами.

Собрание прошло в лицее №39, на базе которого открыт технопарк «Сфериум». Это вторая в городе площадка для школьников, созданная в рамках нацпроекта «Образование». На эти цели направлено 37 млн рублей.

После встречи обсуждались вопросы организации образовательных пространств, воспитания детей и вопрос укомплектованности учреждений преподавателями.

Мэр города отметил, что проблема укомплектованности педагогических коллективов присуща многим регионам России. В Нижнем Тагиле для решения этого вопроса предпринимаются меры.

Например, было создано 12 классов. А ученики, которые учатся в вузе по целевому договору, получают дополнительные выплаты к стипендии. Это три тысячи рублей.

Также мэр рассказал родителям о самых серьезных проектах в сфере образования, которые были воплощены в жизнь в этом году.

К примеру, был проведен капремонт ГДДЮТа. Кроме того, была построена инфраструктура для регулярных уроков четырех тысяч его воспитанников. Обновлены и оснащены были и школы №32 и 48.

Кроме того, мэр анонсировал, что планируется построить новые детсады. А в будущем году в Нижнем Тагиле отремонтируют школы №70 и 33.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле отремонтировали художественную школу №2. Там появились новые ноутбуки, интерактивные панели и многие другие современные инструменты для образовательной деятельности.

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