На систему образования в Нижнем Тагиле выделили 37 млн рублей

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Собрание прошло в лицее №39, на базе которого открыт технопарк «Сфериум». Это вторая в городе площадка для школьников, созданная в рамках нацпроекта «Образование». На эти цели направлено 37 млн рублей.
После встречи обсуждались вопросы организации образовательных пространств, воспитания детей и вопрос укомплектованности учреждений преподавателями.
Мэр города отметил, что проблема укомплектованности педагогических коллективов присуща многим регионам России. В Нижнем Тагиле для решения этого вопроса предпринимаются меры.
Например, было создано 12 классов. А ученики, которые учатся в вузе по целевому договору, получают дополнительные выплаты к стипендии. Это три тысячи рублей.
Также мэр рассказал родителям о самых серьезных проектах в сфере образования, которые были воплощены в жизнь в этом году.
К примеру, был проведен капремонт ГДДЮТа. Кроме того, была построена инфраструктура для регулярных уроков четырех тысяч его воспитанников. Обновлены и оснащены были и школы №32 и 48.
Кроме того, мэр анонсировал, что планируется построить новые детсады. А в будущем году в Нижнем Тагиле отремонтируют школы №70 и 33.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле отремонтировали художественную школу №2. Там появились новые ноутбуки, интерактивные панели и многие другие современные инструменты для образовательной деятельности.