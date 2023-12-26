Начато расследование по факту гибели аппаратчицы в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
Инцидент произошел 23 декабря во время наведения порядка в производственном помещении. В результате женщина упала с высоты 4,5 метра и погибла.
За причинение смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело. Для выяснения полной картины происшествия следователи приступили к опросу свидетелей и изучению документации по охране труда, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.
По статистике, представленной председателем Федерации профсоюзов Свердловской области, в 2023 году на предприятиях региона зафиксировано 156 случаев смерти сотрудников. Из них только 114 — по причине естественной смерти, в 42 случаях — при несчастных случаях.