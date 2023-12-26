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Уголовное дело о смерти сотрудницы завел Следственный комитет в Екатеринбурге

Начато расследование по факту гибели аппаратчицы в Екатеринбурге

26 декабря 2023, 17:20
Фото: Midjourney

Уголовное дело о смерти сотрудницы завел Следственный комитет в Екатеринбурге

Новые подробности появились в деле о смертельном несчастном случае с сотрудницей завода в Екатеринбурге. По факту гибели заведено уголовное дело.

Инцидент произошел 23 декабря во время наведения порядка в производственном помещении. В результате женщина упала с высоты 4,5 метра и погибла.

За причинение смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело. Для выяснения полной картины происшествия следователи приступили к опросу свидетелей и изучению документации по охране труда, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

По статистике, представленной председателем Федерации профсоюзов Свердловской области, в 2023 году на предприятиях региона зафиксировано 156 случаев смерти сотрудников. Из них только 114 — по причине естественной смерти, в 42 случаях — при несчастных случаях.

Стали известны подробности гибели рабочего на стройке в Екатеринбурге
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