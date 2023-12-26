Назвал тварью: мужчина устроил дебош в ТЦ Гринвич в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
История произошла вечером 25 декабря. Мужчина вел себя вызывающе и размахивал руками. Сначала в присутствии друзей накричал на девушку, с которой сидели за одним столиком, потом с кулаками накинулся на посетителя.
Очевидцы конфликта затруднились объяснить причину такого поведения, но отметили, что буян замахивался на девушку из его компании. В ответ на замечание возразил «Иди мимо, тварь». Позднее нелестные выражения и угрозы сыпались в адрес посетителей и сотрудников ЧОП.
Скандальное поведение мужчины остановила охрана заведения и передала агрессора полиции. Свердловчанина доставили в отдел полиции и составили на него протокол по статье «мелкое хулиганство», сообщает E1.ru.
Напоминаем, на территории логистического центра в Екатеринбурге мужчине сломали нос во время драки в рабочее время.