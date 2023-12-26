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Мужчина в Екатеринбурге устроил драку с посетителями и охраной ТЦ Гринвич

Назвал тварью: мужчина устроил дебош в ТЦ Гринвич в Екатеринбурге

26 декабря 2023, 10:12
Фото: Midjourney

Мужчина в Екатеринбурге устроил драку с посетителями и охраной ТЦ Гринвич

Посетитель заведения устроил скандал и драку с охраной внутри ТЦ Гринвич в Екатеринбурге.

История произошла вечером 25 декабря. Мужчина вел себя вызывающе и размахивал руками. Сначала в присутствии друзей накричал на девушку, с которой сидели за одним столиком, потом с кулаками накинулся на посетителя.

Очевидцы конфликта затруднились объяснить причину такого поведения, но отметили, что буян замахивался на девушку из его компании. В ответ на замечание возразил «Иди мимо, тварь». Позднее нелестные выражения и угрозы сыпались в адрес посетителей и сотрудников ЧОП.

Скандальное поведение мужчины остановила охрана заведения и передала агрессора полиции. Свердловчанина доставили в отдел полиции и составили на него протокол по статье «мелкое хулиганство», сообщает E1.ru.

Напоминаем, на территории логистического центра в Екатеринбурге мужчине сломали нос во время драки в рабочее время.

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#Александра Логинова#Полиция#Скандал#Драка#ЧОП#Агрессия#Посетители#18+#Екатеринбург#ТРЦ Гринвич#Посетитель#Гринвич#Агрессивное поведение#ТЦ Гринвич
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