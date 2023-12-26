Назвался фюрером: на 6 лет мужчину осудили за организацию терракта в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
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Updated Сегодня, 05:17
Мужчина намеревался поджечь здание военного комиссариата в Кировском районе и заранее готовил жидкие горючие смеси. Террориста задержали силовики в январе 2023 года. До вынесения приговора подозреваемый находился в СИЗО. Известно, что осужденный призывал к «майдану» в Екатеринбурге, называя себя «фюрером». По данному факту была назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Позднее задержанный от прохождения процедуры отказался.
Заседание проходило в Центральном окружном военном суде. Ближайшие три года несостоявшийся «вождь рейха» проведет в заключении 6 лет.
Напоминаем, ранее поджигатель из Новоуральска получил 18 лет лишения свободы за аналогичное преступление.