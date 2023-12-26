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6 лет заключения получил житель Екатеринбурга за попытку поджига военкомата

Назвался фюрером: на 6 лет мужчину осудили за организацию терракта в Екатеринбурге

26 декабря 2023, 05:17
Фото: 1MI

6 лет заключения получил житель Екатеринбурга за попытку поджига военкомата

47-летний свердловчанин, называвший себя фюрером, получил срок за организацию теракта на территории военкомата в Екатеринбурге.

Мужчина намеревался поджечь здание военного комиссариата в Кировском районе и заранее готовил жидкие горючие смеси. Террориста задержали силовики в январе 2023 года. До вынесения приговора подозреваемый находился в СИЗО. Известно, что осужденный призывал к «майдану» в Екатеринбурге, называя себя «фюрером». По данному факту была назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Позднее задержанный от прохождения процедуры отказался.

Заседание проходило в Центральном окружном военном суде. Ближайшие три года несостоявшийся «вождь рейха» проведет в заключении 6 лет.

Напоминаем, ранее поджигатель из Новоуральска получил 18 лет лишения свободы за аналогичное преступление.

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#Александра Логинова#Суд#Криминал#Преступник#Задержанный#Военкомат#18+#Екатеринбург#Поджиг#Терракт
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