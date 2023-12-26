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Published Сегодня, 04:53

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Updated Сегодня, 04:55

Недострой на Малышева продается за 84 млн в Екатеринбурге

Недостроенное здание продается в Екатеринбурге за 84 млн

26 декабря 2023, 04:53
Фото: 1MI

Недострой на Малышева продается за 84 млн в Екатеринбурге

Недостроенное офисное здание на Малышева, 116а в Екатеринбурге решено продать за 84 миллиона рублей. Данные появились на сайте по продаже недвижимости.

По словам продавца, здание располагается в историческом центре города. Рядом находятся новостройки, которые можно отнести к бизнес-классу.

В общей сложности площадь здания — 700 кв. м. Оно имеет три этажа. Продавец дополнительно выделяет уникальность здания и его безопасность, а также престижность.

Пока здание недостроено. Завершить все работы планируется в 2024 году. Однако, чем ближе будет срок сдачи, тем больше будет расти и стоимость.

Напомним, ранее стало известно о продаже здания, в котором располагался гипермаркет Metro в Нижнем Тагиле. Владельцы оценивают его в 180 миллионов рублей.

#Экономика#Свердловская область#Продажа#Здание#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Объявление#Недострой
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