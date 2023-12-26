Недостроенное здание продается в Екатеринбурге за 84 млн

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
По словам продавца, здание располагается в историческом центре города. Рядом находятся новостройки, которые можно отнести к бизнес-классу.
В общей сложности площадь здания — 700 кв. м. Оно имеет три этажа. Продавец дополнительно выделяет уникальность здания и его безопасность, а также престижность.
Пока здание недостроено. Завершить все работы планируется в 2024 году. Однако, чем ближе будет срок сдачи, тем больше будет расти и стоимость.
Напомним, ранее стало известно о продаже здания, в котором располагался гипермаркет Metro в Нижнем Тагиле. Владельцы оценивают его в 180 миллионов рублей.