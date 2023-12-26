Нелетная погода: мощный снегопад накрыл Челябинск

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25 и 26 декабря были отменены автобусные междугородные рейсы по 10 маршрутам, в том числе на Казахстан. ГИБДД объявили о временном закрытии движения по 9 автодорогам области. Ограничение пока действует до 14 часов, дальнейшее решение будет зависеть от погодных условий.
В аэропорту Челябинска задержан вылет нескольких рейсов до Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга. По двум направлениям задержан прилет.
В школах Челябинска отменены занятия для учеников с 1 по 11 классы.
Сфера ЖКХ первой ощутила на себе прелести непогоды — в Сосновском районе области произошла авария на электросетях. Во многих поселках пригорода Челябинска могут отсутствовать отопление, холодная и горячая вода.
Губернатор области Алексей Текслер обратился к жителям региона с просьбой проявить понимание в связи с закрытием дорог, а также воздержаться от дальних поездок и призвал оказывать помощь друг другу в сложных ситуациях.