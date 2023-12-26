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Снегопад накрыл уральский город

Нелетная погода: мощный снегопад накрыл Челябинск

26 декабря 2023, 08:34
Фото: 1MI

Снегопад накрыл уральский город

Из-за аномально сильной метели в регионе произошел сбой в работе транспортной системы. Ранее на Челябинск обрушился ледяной дождь.

25 и 26 декабря были отменены автобусные междугородные рейсы по 10 маршрутам, в том числе на Казахстан. ГИБДД объявили о временном закрытии движения по 9 автодорогам области. Ограничение пока действует до 14 часов, дальнейшее решение будет зависеть от погодных условий.

В аэропорту Челябинска задержан вылет нескольких рейсов до Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга. По двум направлениям задержан прилет.

В школах Челябинска отменены занятия для учеников с 1 по 11 классы.

Сфера ЖКХ первой ощутила на себе прелести непогоды — в Сосновском районе области произошла авария на электросетях. Во многих поселках пригорода Челябинска могут отсутствовать отопление, холодная и горячая вода.

Губернатор области Алексей Текслер обратился к жителям региона с просьбой проявить понимание в связи с закрытием дорог, а также воздержаться от дальних поездок и призвал оказывать помощь друг другу в сложных ситуациях.

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#Транспорт#Александра Логинова#ГИБДД#Погода#Снегопад#Челябинская область#Движение#Аэропорт#Дорожное движение#Метель#Екатеринбург#Транспортное движение#Коллапс
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