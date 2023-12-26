Нелетная погода: мощный снегопад накрыл Челябинск

25 и 26 декабря были отменены автобусные междугородные рейсы по 10 маршрутам, в том числе на Казахстан. ГИБДД объявили о временном закрытии движения по 9 автодорогам области. Ограничение пока действует до 14 часов, дальнейшее решение будет зависеть от погодных условий.