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Posted Сегодня, 15:35

Published Сегодня, 15:35

Modified Сегодня, 15:37

Updated Сегодня, 15:37

Снегопад спровоцировал пробки в Нижнем Тагиле

Нижний Тагил встал в пробки из-за снегопада

26 декабря 2023, 15:35
Фото: Midjourney

Снегопад спровоцировал пробки в Нижнем Тагиле

В связи со снегопадом Нижний Тагил стоит в пробках.

В связи со снегопадом весь Нижний Тагил не вылезает из пробок. К вечеру ситуация в городе осложнилась. Город пронизан пробками: Дзержинский район, Гальянка и центр города.

Движение затруднено по улицам Горошникова, Черных, Быкова, Джамбула, что показывают скриншоты с Яндекс Карт ниже.

ЦентрЦентр
ГГМГГМ
Дзержинский районДзержинский район
Центр
Фото: скриншот Яндекс Карт

По всему городе стоят машины и техника. Более того, читатели TagilCity.ru отмечают, что из-за снегопада застрял трамвай на Циолковского.

Ранее сообщалось, что коммунальщики вышли на борьбу со снегопадом в Нижнем Тагиле.

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#Происшествия#Свердловская область#Пробка#ЧП#Екатеринбург#Инцидент#Пробки#Камилла Булгакова
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