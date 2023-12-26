Нижний Тагил встал в пробки из-за снегопада

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
В связи со снегопадом весь Нижний Тагил не вылезает из пробок. К вечеру ситуация в городе осложнилась. Город пронизан пробками: Дзержинский район, Гальянка и центр города.
Движение затруднено по улицам Горошникова, Черных, Быкова, Джамбула, что показывают скриншоты с Яндекс Карт ниже.
По всему городе стоят машины и техника. Более того, читатели TagilCity.ru отмечают, что из-за снегопада застрял трамвай на Циолковского.
Ранее сообщалось, что коммунальщики вышли на борьбу со снегопадом в Нижнем Тагиле.