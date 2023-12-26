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Updated Сегодня, 12:16

Художественную школу благоустроили в Нижнем Тагиле

Ноутбуки, интерактивные панели и учебники: в Нижнем Тагиле отремонтировали школу

26 декабря 2023, 12:14
Фото: Midjourney

Художественную школу благоустроили в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле реконструировали художественную школу №2. Она была отремонтирована по нацпроекту «Культура».

Теперь учреждение пополнилось новым учебным и интерактивным оборудованием. А учителя смогли расширить образовательные возможности школы и спланировать новые направления развития творческих способностей всех воспитанников. Об этом сообщает администрация Нижнего Тагила.

Теперь школа оборудована интерактивными панелями, ноутбуками, регулируемыми партами для учеников и рабочими местами для ребят с различными нарушениями. Об этом сообщает администрация Нижнего Тагила.

В библиотеку закупили новые учебники и книги. Также здесь отремонтировали вентиляционную систему и крышу. Модернизировали учреждение при помощи нацпроекта «Культура».

Также теперь школа оборудована большой муфельной печью и гончарными кругами. Школьники уже осваивают керамическое искусство.

Отмечается, что школа была образована в 1980 году. Сейчас в ней учатся порядка 500 детей разного возраста. В этом году 40 из них стали лауреатами различных конкурсов.

Ранее сообщалось, что 181,5 млн выделено на капремонт школы №33 в Нижнем Тагиле.

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#Нижний Тагил#Свердловская область#Школа#Модернизация#Реконструкция#Крыша#Библиотека#Ученики#Книги#Учебники#Екатеринбург#Ноутбуки#Дарья Сорокина
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