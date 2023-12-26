Ноутбуки, интерактивные панели и учебники: в Нижнем Тагиле отремонтировали школу

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Теперь учреждение пополнилось новым учебным и интерактивным оборудованием. А учителя смогли расширить образовательные возможности школы и спланировать новые направления развития творческих способностей всех воспитанников. Об этом сообщает администрация Нижнего Тагила.
Теперь школа оборудована интерактивными панелями, ноутбуками, регулируемыми партами для учеников и рабочими местами для ребят с различными нарушениями. Об этом сообщает администрация Нижнего Тагила.
В библиотеку закупили новые учебники и книги. Также здесь отремонтировали вентиляционную систему и крышу. Модернизировали учреждение при помощи нацпроекта «Культура».
Также теперь школа оборудована большой муфельной печью и гончарными кругами. Школьники уже осваивают керамическое искусство.
Отмечается, что школа была образована в 1980 году. Сейчас в ней учатся порядка 500 детей разного возраста. В этом году 40 из них стали лауреатами различных конкурсов.
Ранее сообщалось, что 181,5 млн выделено на капремонт школы №33 в Нижнем Тагиле.