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Published Сегодня, 09:55

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Updated Сегодня, 09:57

Алексей Орлов запретил устраивать новогодние салюты в Екатеринбурге

Новогоднего фейерверка в Екатеринбурге не будет

26 декабря 2023, 09:55
Фото: Midjourney

Алексей Орлов запретил устраивать новогодние салюты в Екатеринбурге

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что фейерверка не будет в новогоднюю ночь.

Во время заседания мэр Екатеринбурга отметил, что вместо фейерверков деньги из бюджета будут отправлены в качестве помощи семьям мобилизованных.

Орлов заявил, что в свете текущих событий неуместно тратить деньги бюджета на салют. Глава города выступает против новогодних фейерверков, поэтому власти отказываются от них.

Тем не менее, Орлов подчеркнул, что город не полностью отказывается от новогодних атрибутов, потому есть елки и новогодние ледовые городки.

Ранее сообщалось, что салюта не будет на открытии ледового городка в Нижнем Тагиле.

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#Ледовый городок#Новогодние праздники#Фейерверк#Новогодние каникулы#Екатеринбург#Фейерверки#Камилла Булгакова
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