Новогоднего фейерверка в Екатеринбурге не будет

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Во время заседания мэр Екатеринбурга отметил, что вместо фейерверков деньги из бюджета будут отправлены в качестве помощи семьям мобилизованных.
Орлов заявил, что в свете текущих событий неуместно тратить деньги бюджета на салют. Глава города выступает против новогодних фейерверков, поэтому власти отказываются от них.
Тем не менее, Орлов подчеркнул, что город не полностью отказывается от новогодних атрибутов, потому есть елки и новогодние ледовые городки.
Ранее сообщалось, что салюта не будет на открытии ледового городка в Нижнем Тагиле.